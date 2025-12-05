Maxi López se alejó de MasterChef y dejó abierta la puerta a un futuro en Gran Hermano: "Estoy charlando..."
Antes de regresar a su hogar en Suiza, el exjugador reveló cuáles son sus próximos objetivos y adelantó que planea volver a instalarse en Argentina.
Desde el aeropuerto de Ezeiza y en diálogo con Intrusos (América), Maxi López ofreció detalles sobre su presente personal y profesional antes de emprender el regreso a Europa junto a Daniela Christiansson, su hija y la bebé por nacer. Allí explicó cómo continuará su vínculo con la televisión, luego de que trascendiera que será reemplazado por Yanina Latorre en MasterChef. Según contó, por motivos familiares debe volver para acompañar a su pareja en la etapa final del embarazo.
"Estoy volviendo a mi casa, ya estaba extrañando demasiado. Estiré todo lo que pude y ahora me toca estar allá y prepararnos para lo que va a ser la llegada del bebé. Daniela tiene fecha programada para el 19 o 20 de enero. Quería llegar antes de que salga", expresó, mostrando su felicidad.
Al repasar su experiencia en el certamen culinario, no dudó en remarcar el aprendizaje y los vínculos que generó: "De MasterChef me llevo un grupo humano increíble, toda la gente que trabaja: el detrás de cámara, los productores y la gente que trabaja día a día son impresionantes. Fue una experiencia nueva, todo fue nuevo".
"Me divertí, la pasé bien, disfruté y me emocioné. Me relajé y empecé a aprender cosas nuevas y diferentes que por ahí en otro momento no las evaluaba y ahora las tomo con tranquilidad. Mi personaje es ser yo mismo. La paso bien, me divierto y trato de disfrutar cada momento", añadió con emoción.
Los planes de Maxi López para su regreso profesional a la Argentina
Consultado por su posible continuidad en Telefe, Maxi dejó abierto un interrogante que generó repercusión. Incluso habló de la chance de sumarse al próximo Gran Hermano Generación Dorada: "Si me piden que vaya una semana literal lo podría ver, lo que pasa es que es heavy, no es fácil".
Además, adelantó que analiza distintas oportunidades laborales: "La verdad es que tengo varias propuestas que voy a analizar. Algunas ya las concreté, aunque no estoy autorizado a decirlo, pero son proyectos que me entusiasman. Estoy charlando dos propuestas en Argentina y una en el exterior con el tema del Mundial, lo estoy analizando. Siempre me gustó estar sentado en el sofá viendo los partidos y ahora me toca laburar", comentó entre risas.
También habló de su relación con Daniela Christiansson, luego de los comentarios que surgieron por las interacciones con Wanda en el programa: "Yo con Daniela hablé todo, sabíamos que podían pasar cosas así con Wanda. Ella está muy segura de ella misma y yo estoy seguro de lo que yo quiero".
En relación al episodio que atravesó Daniela durante su ausencia, recordó: "Entiendan a una mujer en un embarazo, esto es la quinta vez que lo paso. Hay que entender los tiempos de las mujeres, no soy experto pero esta es la quinta vez".
Y finalizó con humor al hablar de la decisión de convivir: "Si ella se viene a vivir conmigo acá es una acto de amor. ¿Sabes lo que soy yo? Cómo no se va a venir".
