Maxi López se alejó de MasterChef y dejó abierta la puerta a un futuro en Gran Hermano: "Estoy charlando..."

Además, adelantó que analiza distintas oportunidades laborales: "La verdad es que tengo varias propuestas que voy a analizar. Algunas ya las concreté, aunque no estoy autorizado a decirlo, pero son proyectos que me entusiasman. Estoy charlando dos propuestas en Argentina y una en el exterior con el tema del Mundial, lo estoy analizando. Siempre me gustó estar sentado en el sofá viendo los partidos y ahora me toca laburar", comentó entre risas.

También habló de su relación con Daniela Christiansson, luego de los comentarios que surgieron por las interacciones con Wanda en el programa: "Yo con Daniela hablé todo, sabíamos que podían pasar cosas así con Wanda. Ella está muy segura de ella misma y yo estoy seguro de lo que yo quiero".

maxi lopez daniela

En relación al episodio que atravesó Daniela durante su ausencia, recordó: "Entiendan a una mujer en un embarazo, esto es la quinta vez que lo paso. Hay que entender los tiempos de las mujeres, no soy experto pero esta es la quinta vez".

Y finalizó con humor al hablar de la decisión de convivir: "Si ella se viene a vivir conmigo acá es una acto de amor. ¿Sabes lo que soy yo? Cómo no se va a venir".