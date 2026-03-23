Maxi López rompió el silencio tras las acusaciones y dio su versión del conflicto en Suiza
El exfutbolista respondió a los dichos de Ezequiel Schelotto y explicó por qué decidió alejarse del proyecto que compartían en un club europeo.
Maxi López quedó en el centro de la polémica luego de que Ezequiel Schelotto lo señalara públicamente por supuestos incumplimientos e incluso lo vinculara con una presunta estafa en un proyecto futbolístico en Suiza. Frente a la repercusión, el exdelantero decidió dar su versión y aclarar lo sucedido.
En una entrevista con Daniel Fava en A la tarde, López explicó cómo comenzó la iniciativa que ambos encararon con entusiasmo tras adquirir acciones de un club de la tercera división suiza.
"Por mi amistad empezamos a analizar la propuesta, en julio de 2025 decidimos emprender un proyecto juntos, que tenían que ser las cosas diferentes, la gestión de otra manera. Cuando empezamos el campeonato, salieron a la luz cosas que no estaba informado, problemas de antes de mi entrada", relató.
Según detalló, con el correr de los meses comenzaron a aparecer situaciones que no estaban contempladas inicialmente, lo que terminó generando su alejamiento. "Descubrí problemas de índole personal del presidente con mi amigo, aparece una deuda importante en el equipo, situación que no estaba en los libros de contabilidad. Se le debía dinero que había prestado al presidente para pagar cuentas del club", explicó.
Ante ese escenario, López intentó intervenir para resolver el conflicto interno, aunque no logró encauzar la situación. "Intenté mediar entre los dos, pero no se pudo solucionar", aseguró. Finalmente, optó por dar un paso al costado: "Decidí salir, me quedé triste porque empleé tiempo y dinero y no se cumplieron. Cuando las cosas no salen bien, no salen bien".
Además, reveló cómo fue la conversación posterior con Schelotto: "Continúa solo, yo no estoy, no me interesa. Hago los proyectos que me hacen sentir bien y que tengan los valores que me gustan".
En medio de las versiones que circularon en las últimas horas, Fava sumó una aclaración importante para bajar el tono de algunas especulaciones: "Maxi dice que legalmente hizo los pasos correctos para salir de esta sociedad. No está en bancarrota, se instaló que se fue porque no tenía dinero".
Así, López buscó despejar dudas y defender su postura en una polémica que sigue generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como mediático.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario