Maxi López rompió el silencio tras las acusaciones y dio su versión del conflicto en Suiza

Maxi López Schelotto

Además, reveló cómo fue la conversación posterior con Schelotto: "Continúa solo, yo no estoy, no me interesa. Hago los proyectos que me hacen sentir bien y que tengan los valores que me gustan".

En medio de las versiones que circularon en las últimas horas, Fava sumó una aclaración importante para bajar el tono de algunas especulaciones: "Maxi dice que legalmente hizo los pasos correctos para salir de esta sociedad. No está en bancarrota, se instaló que se fue porque no tenía dinero".

Así, López buscó despejar dudas y defender su postura en una polémica que sigue generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como mediático.