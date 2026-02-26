Cómo es el exclusivo campamento de Cris Morena en Punta del Este que cuesta 1.500 dólares
Una participante del campamento contó su experiencia en este lugar artístico que lanzó la productora y generó indignación en redes. Los detalles.
La temporada estival en Punta del Este sumó un capítulo de alto impacto mediático de la mano de Cris Morena. La reconocida productora eligió el inicio de enero para lanzar un proyecto que capturó la atención de la industria del entretenimiento y de sus seguidores: un retiro artístico diseñado específicamente para jóvenes interesados en potenciar sus habilidades creativas en un entorno de inmersión total.
La propuesta se presentó como una experiencia integral donde el arte se respira de manera ininterrumpida. Con la promesa de una convivencia cercana, grupos de participantes acotados y el acompañamiento constante de profesionales del sector, el campamento buscó recrear el semillero de talentos que históricamente ha caracterizado a las producciones de la creadora de éxitos infantojuveniles.
Entre la inversión artística y la crítica en redes
Como suele suceder con las iniciativas de alto perfil, el anuncio no estuvo exento de polémicas. El eje del debate se centró principalmente en el valor económico de la experiencia, estipulado en aproximadamente 1500 dólares. Mientras que un sector de la audiencia consideró que el monto era una inversión justificada para acceder al ecosistema de aprendizaje de Morena, otros lo calificaron de desproporcionado.
En las plataformas digitales, el tono de la discusión fue escalando entre el sarcasmo y la desaprobación. Incluso, circularon versiones que intentaron desvirtuar el propósito pedagógico de la estancia, llegando a circular comentarios que describían la iniciativa como “un campamento para adelgazar”, un rumor que alimentó la viralidad del tema durante varias semanas.
El testimonio que cambió la narrativa
Frente a las especulaciones externas, la perspectiva sobre lo que realmente sucedía dentro del predio cambió drásticamente gracias a las redes sociales. Oli Firpo, una de las jóvenes asistentes, decidió utilizar su cuenta de TikTok para documentar su vivencia personal desde el inicio de las actividades el pasado 21 de febrero.
A través de sus publicaciones, se pudo observar una rutina estructurada y enfocada en el bienestar y la formación de los participantes. El registro incluyó detalles sobre:
Alimentación: Desayunos completos con ingredientes como palta, huevos, jamón y queso, seguidos de almuerzos variados que incluían desde milanesas y tartas hasta ensaladas y arroz.
Actividades: Sesiones de trabajo en espacios naturales, como el bosque, que se alternaban con ensayos técnicos en estudios cerrados.
Producción: Procesos de grabación y formación profesional bajo la mirada atenta de la productora.
Según el relato de Firpo, la experiencia fue sumamente gratificante, destacando la accesibilidad de Cris Morena, quien se involucró activamente en la guía de los adolescentes. De este modo, el campamento logró cerrar su ciclo demostrando que, más allá de los debates económicos, el foco principal se mantuvo en la creación y el intercambio artístico.
