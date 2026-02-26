Cómo es el exclusivo campamento de Cris Morena en Punta del Este que cuesta 1.500 dólares

A través de sus publicaciones, se pudo observar una rutina estructurada y enfocada en el bienestar y la formación de los participantes. El registro incluyó detalles sobre:

Alimentación: Desayunos completos con ingredientes como palta, huevos, jamón y queso, seguidos de almuerzos variados que incluían desde milanesas y tartas hasta ensaladas y arroz.

Actividades: Sesiones de trabajo en espacios naturales, como el bosque, que se alternaban con ensayos técnicos en estudios cerrados.

Producción: Procesos de grabación y formación profesional bajo la mirada atenta de la productora.

Según el relato de Firpo, la experiencia fue sumamente gratificante, destacando la accesibilidad de Cris Morena, quien se involucró activamente en la guía de los adolescentes. De este modo, el campamento logró cerrar su ciclo demostrando que, más allá de los debates económicos, el foco principal se mantuvo en la creación y el intercambio artístico.