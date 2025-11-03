Vuelve "Maxton Hall" a Prime Video: enterate la fecha de estreno de cada episodio

El fin de la primera temporada dejó a la pareja en una encrucijada emocional insostenible tras la tragedia, prometiendo que el camino hacia la felicidad sería mucho más arduo en las próximas entregas. La audiencia quedó con la necesidad de saber si Ruby y James podrían superar las nuevas adversidades y si su amor, nacido de la hostilidad, era lo suficientemente fuerte para sobrevivir al caos familiar y social que los rodeaba.

Embed - Maxton Hall T2 | Tráiler oficial

Así es que, después de tanta ansiedad y deseo, la espera ha terminado. Este viernes 7 de noviembre la historia de "Maxton Hall" continúa su adaptación, adentrándose en la trama del segundo libro de Mona Kasten. Prime Video estrenará la tan esperada segunda temporada, que retomará la narrativa justo después del devastador final.

Sin embargo, los fans deberán gestionar la ansiedad, ya que el estreno no será con la totalidad de sus episodios, sino que se lanzará un nuevo capítulo por semana, prolongando el suspenso y la emoción de la historia de Ruby y James a lo largo de las próximas semanas.

Cuándo se estrena cada episodio de la temporada 2 de "Maxton Hall" en Prime Video

La segunda temporada de "Maxton Hall" se estrena en Prime Video el viernes 7 de noviembre. A diferencia de un lanzamiento completo, la plataforma optará por un formato de estreno semanal.

Episodio 1: Viernes, 7 de noviembre

Episodio 2: Viernes, 7 de noviembre

Episodio 3: Viernes, 7 de noviembre

Episodio 4: Viernes, 14 de noviembre

Episodio 5: Viernes, 21 de diciembre

Episodio 6 (final de temporada): Viernes, 28 de noviembre