"Maxton Hall" vuelve a Prime Video: qué esperar de la temporada 3

El regreso a Maxton Hall y la alianza para enfrentar a Mortimer

Otro de los puntos destacados muestra el retorno de la protagonista a los pasillos de la institución. Tras la conmoción generada por su expulsión y la difusión de las imágenes, se observa una toma donde los alumnos revisan sus teléfonos mientras Ruby y James se miran a la distancia. Sin embargo, más adelante, la joven vuelve a vestir el uniforme con determinación, dando a entender que logrará limpiar su nombre y recuperar el lugar que le fue arrebatado.

Por último, el teaser deja en claro que la pareja unirá fuerzas para hacerle frente a Mortimer. La voz en off de James sentencia que su padre fue demasiado lejos al arruinar los sueños de Ruby, además de haber despojado a sus hijos de su herencia y libertad. El adelanto culmina con un apasionado beso entre los protagonistas en el patio principal del colegio, sellando una promesa de emancipación y un nuevo comienzo para la pareja.