"Maxton Hall" vuelve a Prime Video: qué esperar de la temporada 3
La tercera temporada de "Maxton Hall" llega a Prime Video el próximo 9 de diciembre y te contamos, punto por punto, qué esperar de la última edición.
El lanzamiento del primer avance de la tercera temporada de "Maxton Hall: Un mundo entre nosotros" desató una ola de repercusiones en las redes sociales. Con apenas treinta segundos de duración, el adelanto difundido por Prime Video fue suficiente para ofrecer un vistazo a los conflictos, el romanticismo y las encrucijadas que atravesarán a Ruby y James en la nueva entrega de la ficción.
El foco está puesto en la evolución de los protagonistas frente a las presiones del entorno y las maniobras de Mortimer. Tal es así que, a partir de los fragmentos expuestos en el video, es posible desglosar los momentos más impactantes que marcarán el rumbo de la trama.
Un quiebre en la relación y la romántica escapada en moto
El avance inicia con una escena que contrapone la felicidad y el dolor de los protagonistas a través de dos tomas superpuestas. En la primera, Ruby y James se besan mientras ella sostiene un casco blanco y viste un abrigo marrón; en la segunda, la angustia se apodera de sus rostros mientras la joven luce una camiseta azul.
Este contraste introduce la voz en off de la protagonista sobre cómo ciertos hechos dividen la historia en un antes y un después, lo que sugiere un fuerte distanciamiento tras la posible revelación de que James fue quien tomó las fotografías que perjudicaron a Ruby, aunque tampoco se descarta que se trate de una pesadilla.
A pesar de las tensiones, el clip ofrece un respiro romántico con una secuencia en la que ambos recorren la ciudad a bordo de una moto. En ese pasaje, Ruby aparece abrazada a la espalda de James, reflejando un instante de conexión genuina en medio de las expectativas familiares y los obstáculos que amenazan su futuro académico.
El regreso a Maxton Hall y la alianza para enfrentar a Mortimer
Otro de los puntos destacados muestra el retorno de la protagonista a los pasillos de la institución. Tras la conmoción generada por su expulsión y la difusión de las imágenes, se observa una toma donde los alumnos revisan sus teléfonos mientras Ruby y James se miran a la distancia. Sin embargo, más adelante, la joven vuelve a vestir el uniforme con determinación, dando a entender que logrará limpiar su nombre y recuperar el lugar que le fue arrebatado.
Por último, el teaser deja en claro que la pareja unirá fuerzas para hacerle frente a Mortimer. La voz en off de James sentencia que su padre fue demasiado lejos al arruinar los sueños de Ruby, además de haber despojado a sus hijos de su herencia y libertad. El adelanto culmina con un apasionado beso entre los protagonistas en el patio principal del colegio, sellando una promesa de emancipación y un nuevo comienzo para la pareja.
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