A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano publicó un video de su hija y describió cómo transita la nena sus días. "Ella es así todos los días: divertida, amorosa y muy graciosa", escribió antes de contar que había podido explicarle lo ocurrido. "Ayer pude contarle y explicarle con mucho amor y hasta donde puede entender un niño lo que pasó. Tuvimos abrazos muy muy grandes y ella se quedó en paz", relató sobre el encuentro con India, de apenas tres años.