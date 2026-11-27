Maypi Delgado contó cómo le explicó a su hija la muerte de su papá Matías Ricciardelli
La exparticipante de Gran Hermano compartió un emotivo mensaje en redes sociales y reveló cómo fue la conversación con India, de tres años.
Maypi Delgado atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hija India. Después de reconocer que no encontraba las fuerzas para contarle a la pequeña lo sucedido, finalmente pudo afrontar esa difícil conversación y decidió compartir con sus seguidores cómo fue el proceso.
A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano publicó un video de su hija y describió cómo transita la nena sus días. "Ella es así todos los días: divertida, amorosa y muy graciosa", escribió antes de contar que había podido explicarle lo ocurrido. "Ayer pude contarle y explicarle con mucho amor y hasta donde puede entender un niño lo que pasó. Tuvimos abrazos muy muy grandes y ella se quedó en paz", relató sobre el encuentro con India, de apenas tres años.
La modelo también destacó que no atravesó este proceso sola y que recibió asesoramiento profesional para encontrar la mejor manera de comunicarle a su hija una noticia tan difícil. "Estoy acompañada de una psicóloga infantil que me ayudó en todo este proceso y seguirá así. También mi familia y amigas están muy presentes", explicó, al tiempo que valoró especialmente el acompañamiento de los seres queridos de Ricciardelli.
En ese sentido, Maypi hizo una mención especial a la familia del padre de su hija, que permanece cerca de ambas en medio del dolor. "Algo que creo que es clave es la familia de él, que está acompañándonos con muchísimo amor. A pesar de que están rotos por dentro, están para India", expresó. Finalmente, eligió quedarse con los recuerdos compartidos y transmitir un mensaje de esperanza: "Nos quedamos con los lindos recuerdos. Vamos a encontrar la paz".
La despedida de Maypi Delgado a Matías Ricciardelli
La muerte de Matías Ricciardelli se conoció públicamente el viernes 20 de noviembre, aunque el fallecimiento se había producido el martes 17. La noticia provocó una profunda conmoción y llevó a Maypi Delgado a compartir algunas palabras de despedida, además de pedir respeto por la intimidad de su familia en un momento especialmente delicado.
En los primeros días posteriores a la pérdida, la modelo había contado que todavía no estaba preparada para hablar con India sobre la muerte de su papá. "En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano. Por ahora no puedo. Necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene", había escrito en sus redes sociales.
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