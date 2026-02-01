"La colina de los perros": la miniserie de Netflix de 5 capítulos que atrapa desde el primer minuto

Ese regreso no será sencillo. A medida que avanza la trama, el protagonista deberá enfrentarse a recuerdos enterrados, vínculos rotos y secretos que nunca salieron a la luz. La serie combina suspenso, drama y tensión psicológica, construyendo una atmósfera inquietante que crece capítulo a capítulo.

Con una narrativa oscura y un ritmo sostenido, esta producción logra que cada episodio aporte nuevas piezas al rompecabezas, manteniendo al espectador en vilo hasta el final.

Reparto de "La colina de los perros"

El elenco de esta serie de Netflix está compuesto por reconocidos actores del cine y la televisión polaca:

Jasmina Polak

Mateusz Kociukiewicz

Robert Wickiewicz

Jan Dravnel

Andrzej Konopka

Mirosawa Lombardo

Las actuaciones fueron uno de los puntos más destacados por los suscriptores, aportando credibilidad y fuerza emocional a una historia cargada de tensión.

