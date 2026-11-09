Russell Brand fue sentenciado a 10 años de prisión por abuso sexual y secuestro

Durante la audiencia, las víctimas expusieron el calvario vivido a lo largo de los años. Una de las mujeres, agredida en un bar del centro londinense en 2004, prestó declaración protegida por una cortina tras detallar la conmoción y angustia sufridas: “Durante muchos años, mientras su fama crecía, era imposible evitar verlo por todas partes en los medios, donde celebraban su comportamiento repugnante hacia mujeres como yo, como si todo fuera una broma”, remarcó con dolor.

Luego, agregó: “Hubo muchas ocasiones en las que sentí náuseas al verlo pavonearse, convencido de que podía salirse con la suya en cualquier cosa”. En esa misma línea, la testigo remató: “Los últimos tres años han supuesto una enorme carga para mí y mi familia al tener que atravesar todo este proceso. El miedo y la ansiedad ante el juicio han tenido un enorme impacto en mi salud mental y física”.

Asimismo, la fiscal Riel Karmy-Jones leyó los escritos de las demás damnificadas, entre ellos el de la joven violada en 2009 que confesó haber recurrido al alcohol para bloquear sus recuerdos, y el testimonio de una empleada agredida en su ámbito laboral en 2005, quien definió de forma contundente a Brand como “un depredador sexual que no siente remordimiento por cómo su comportamiento ha afectado mi vida”.

Finalmente, la última víctima, agredida en 2009 mientras se desempeñaba en Channel 4, manifestó el temor persistente de que las secuelas del abuso la persigan a diario y las eventuales consecuencias derivadas de romper el silencio.