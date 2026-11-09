Russell Brand fue sentenciado a 10 años de prisión por abuso sexual y secuestro
El humorista y conductor británico fue condenado este lunes a 10 años y seis meses de prisión efectiva por violación y agresión a tres admiradoras.
El actor y comediante británico Russell Brand fue condenado este lunes a cumplir una pena de 10 años y seis meses de prisión efectiva, luego de ser hallado culpable de cometer los delitos de violación contra una admiradora y de agresión sexual en perjuicio de otras tres mujeres durante el período en que alcanzaba la cima de su carrera en la industria del entretenimiento.
El veredicto fue dictado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por el juez Joel Bennathan, quien al fundamentar la sentencia no dudó en describir el accionar del comediante de 51 años en sus años de mayor popularidad. Dirigiéndose de forma directa al imputado, el magistrado expresó: “Eras inteligente y, a ojos de muchas personas, divertido y carismático. También te habías convertido en un depredador sexual”.
La resolución judicial se produjo tras un juicio de cuatro semanas en el que un jurado popular declaró culpable al padre de tres hijos por abusar sexualmente de una joven de 21 años en 2009 —a quien conoció tras un show en el oeste de Londres— y por agredir a otras tres víctimas en la década de 2000, al tiempo que resultó absuelto por otros dos cargos de violación y una tentativa de atentado al pudor.
Pese a que Brand sostuvo que sus múltiples relaciones fueron consensuadas, la fiscalía demostró su accionar despiadado para cumplir la meta de acostarse con 5.000 mujeres, mientras que el origen de las pesquisas policiales se remonta a las denuncias públicas impulsadas en 2023 por los medios The Times, Sunday Times y Channel 4.
Al escuchar el dictamen, la exfigura pública no mostró emociones y apenas intercambió un breve diálogo con su esposa, Laura Gallacher, a quien le manifestó: “Estaremos bien”, antes de ser conducido por los custodios. La exestrella debió afrontar la jornada tras permanecer recluido en la prisión HMP Wandsworth, sosteniendo un crucifijo entre sus manos mientras se leían los desgarradores testimonios sobre el impacto psicológico y físico ocasionado a las damnificadas.
Durante la audiencia, las víctimas expusieron el calvario vivido a lo largo de los años. Una de las mujeres, agredida en un bar del centro londinense en 2004, prestó declaración protegida por una cortina tras detallar la conmoción y angustia sufridas: “Durante muchos años, mientras su fama crecía, era imposible evitar verlo por todas partes en los medios, donde celebraban su comportamiento repugnante hacia mujeres como yo, como si todo fuera una broma”, remarcó con dolor.
Luego, agregó: “Hubo muchas ocasiones en las que sentí náuseas al verlo pavonearse, convencido de que podía salirse con la suya en cualquier cosa”. En esa misma línea, la testigo remató: “Los últimos tres años han supuesto una enorme carga para mí y mi familia al tener que atravesar todo este proceso. El miedo y la ansiedad ante el juicio han tenido un enorme impacto en mi salud mental y física”.
Asimismo, la fiscal Riel Karmy-Jones leyó los escritos de las demás damnificadas, entre ellos el de la joven violada en 2009 que confesó haber recurrido al alcohol para bloquear sus recuerdos, y el testimonio de una empleada agredida en su ámbito laboral en 2005, quien definió de forma contundente a Brand como “un depredador sexual que no siente remordimiento por cómo su comportamiento ha afectado mi vida”.
Finalmente, la última víctima, agredida en 2009 mientras se desempeñaba en Channel 4, manifestó el temor persistente de que las secuelas del abuso la persigan a diario y las eventuales consecuencias derivadas de romper el silencio.
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