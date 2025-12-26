María Becerra liquidó a un seguidor que la tildó de "caradura" por su viaje a Finlandia: "¿Vos qué hacés...?"

Qué dijo María Becerra en el cierre de sus shows en River: palito a Milei

El clímax del concierto de clausura no fue solo musical. En el cierre de la noche donde concluyó su paso por el Monumental, Becerra aprovechó la masiva plataforma para emitir un poderoso y contundente mensaje en defensa de la industria y la producción cultural argentina.

Desde el escenario, y con la energía del público a su favor, la cantante interpeló directamente a la idea de que la calidad artística debe provenir necesariamente del exterior. Su declaración fue una clara reivindicación del potencial creativo local.

“Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles, que no tiene que ser de afuera para que sea mejor, para que esté bueno, no tiene que ser de afuera, loco”, expresó María Becerra.

La artista cerró su intervención con una exclamación que resonó como un himno de orgullo en el estadio: “Es nacional, amigo. ¡Es de acá! Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias”, remarcó ante los miles de seguidores que la ovacionaban.