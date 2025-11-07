El picante mensaje de Mauro Icardi en medio de la entrevista de Wanda Nara y Maxi López
El delantero del Galatasaray reaccionó desde Turquía con un posteo en redes sociales tras la aparición conjunta de su ex pareja y el ex futbolista.
La entrevista de Wanda Nara y Maxi López en Ferné con Grego por la pantalla de Telefe generó gran repercusión en las últimas horas. El encuentro televisivo, donde ambos compartieron risas, recuerdos y hasta bromas sobre el pasado, marcó un nuevo capítulo en su relación, esta vez desde la armonía y la madurez.
Sin embargo, a la distancia, alguien muy atento a todo lo que se dice en la Argentina decidió expresarse: Mauro Icardi, actual jugador del Galatasaray, no dejó pasar la oportunidad de lanzar una frase que muchos interpretaron como una indirecta. A través de sus redes sociales, el delantero publicó una foto suya sonriendo, acompañada de un texto cargado de ironía.
“Recuerden: nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos”, escribió Icardi. Pero no se detuvo ahí: en una segunda historia, sumó una frase más contundente aún. “No olviden, hay gente que fracasa sola, pero igual quiere dirigir tu camino”, señaló, en un mensaje que los usuarios rápidamente relacionaron con la reciente entrevista de su ex pareja y el ex futbolista.
El delantero argentino, radicado en Turquía desde hace varias temporadas, suele utilizar sus redes para dejar mensajes enigmáticos cuando surgen noticias vinculadas a su vida personal. En este caso, el posteo coincidió con la emisión del reportaje en el que Wanda y Maxi se mostraron cómplices y en buenos términos tras años de tensiones legales por bienes y la crianza de sus hijos.
Mientras tanto, en el plano deportivo, el goleador continúa siendo figura en el Galatasaray, donde mantiene un alto nivel y goza del cariño de los hinchas. Pero su nombre sigue resonando en el mundo del espectáculo argentino, donde cada gesto o publicación suya suele generar interpretaciones cruzadas.
A la conversación digital se sumó Eugenia “La China” Suárez, quien también reaccionó a la foto del futbolista. La actriz compartió la misma imagen y le dedicó un mensaje afectuoso: “Reíte así toda la vida, mi amor”. La respuesta de la artista, junto con el contexto de las declaraciones de Wanda y Maxi, volvió a colocar a los tres protagonistas en el centro de la escena mediática, una historia que, pese al paso del tiempo, sigue despertando interés en el público.
