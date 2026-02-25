"Me tiró un like": el romance del jugador de hockey argentino con el primer ministro de los Países Bajos

Keenan, nacido en 1997 en Buenos Aires y con trayectoria en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Santiago 2023, y en los Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, actualmente juega en el club neerlandés HC Klein Zwitserland de la Hoofdklasse. Su historia con Jetten comenzó de manera moderna y sencilla: “Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un ‘like’, le devolví un ‘like’, reacción, reacción…”, confesó el delantero en entrevista.