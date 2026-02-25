"Me tiró un like": el romance del jugador de hockey argentino con el primer ministro de los Países Bajos
Nicolás Keenan, delantero de Los Leones, se convirtió en el “primer caballero” de Holanda tras la asunción de Rob Jetten, su novio y ahora futuro esposo.
La historia de amor entre Nicolás Keenan, jugador argentino de hockey sobre césped, y Rob Jetten, el flamante primer ministro de los Países Bajos, combina deporte, política y visibilidad LGBTQ+. Tras la jura de Jetten, Keenan se transformó en lo que en Europa llaman “el primer caballero” y anunció que este año se casarán.
Keenan, nacido en 1997 en Buenos Aires y con trayectoria en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Santiago 2023, y en los Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, actualmente juega en el club neerlandés HC Klein Zwitserland de la Hoofdklasse. Su historia con Jetten comenzó de manera moderna y sencilla: “Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un ‘like’, le devolví un ‘like’, reacción, reacción…”, confesó el delantero en entrevista.
Aunque Jetten siempre fue abierto sobre su orientación sexual, Keenan mantuvo su vida privada hasta 2023, cuando la relación se hizo pública. En noviembre de 2024 anunciaron su compromiso con una foto tomada en París durante los Juegos Olímpicos, mostrando al mundo su historia de amor. El jugador explicó que “costó un poco hasta que quise hacerlo público”, reflejando la dificultad de exponer la intimidad frente a la opinión pública.
El romance de Keenan y Jetten se suma a una tradición de argentinos en lo más alto del poder neerlandés, recordando a Máxima Zorreguieta, actual reina consorte, aunque en un contexto diferente: uno ligado al deporte y otro a la política. La relación también marca un hito de visibilidad y aceptación LGBTQ+ en ambos ámbitos, convirtiéndose en un ejemplo para jóvenes y deportistas.
Hoy, el jugador de Los Leones equilibra su carrera deportiva con la atención mediática, mientras su pareja lidera el gobierno neerlandés. La boda está prevista para 2026 y promete ser un evento que cruce fronteras, uniendo a Argentina y los Países Bajos a través del amor y el deporte.
