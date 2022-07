Cuarteto de Nos visitó Reloj de plastilina

La banda habló de su nuevo disco, titulado "Lámina once" publicado el pasado 9 de julio. El nombre del disco se apoyó en 'el Test de Rorschach' que consiste en describir lo que se ve en diez láminas. El resultado de dicho test psicológico determina la condición del paciente. De esta manera lo explica Roberto Musso: "Siempre el Cuarteto de Nos se enfrasca en querer hacer que la gente piense y pregunte", dijeron entre risas y agregó: "El test de Rorschach, como muchos conocen, es un test de diez láminas. Son manchas simétricas que muchos de los que están escuchando acá lo deben haber hecho para un test vocacional o para un test de trabajo. Y justamente la lámina once, es la lámina inexistente, la que no existe en el test de Rorschach", detalló.