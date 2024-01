Melody Luz reveló que Mariana Nannis no conoce a su nieta: los motivos

nwkody familia caniggia

De hecho, la bailarina fue elocuente al contar que no hubo pases de facturas entre padre e hijo en su reencuentro de reconciliación: “Hablaron todo el tiempo de fútbol. Los vi normal, como un papá y un hijo. No es que hablaron de cosas del pasado. Siento que el vínculo está sanado”.

En cambio, Melody Luz fue vehemente al cuestionar a Mariana Nannis: “No tengo contacto con ella. Las cosas con Alex no están muy bien y yo me siento de yapa ahí”. En ese punto, Melody desdramatizó los agravios que recibió de parte de su suegra: “No me afecta porque ha dicho cosas de mí que no son ciertas. Es feo porque soy la mamá de su nieta”.