Investigan al fundador del grupo Menudo por acusaciones de abuso sexual

edgardo diaz menudo.jpg Foto: El nuevo día/David Villafane.

Aunque la serie documental “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, no se centra en la figura de Díaz, allí Roy Rosselló, exmiembro del grupo que fue sensación mundial en los ’80 y que también integraron los hermanos Menéndez y los reconocidos Ricky Martin y Draco Rosa, expresó: “Yo fui el único integrante que no hizo ningún tipo de audición en Menudo, porque todos saben que yo entré en Menudo porque Edgardo (Díaz) simplemente me vio y se enamoró de mí”.

Menendez + Menudo: Boys Betrayed | Official Trailer | Peacock Original

Rosselló alegó que Díaz lo llevó a una habitación de un hotel, lo ató a la cama, lo golpeó con una toalla mojada y lo violó después de descubrir que con sus compañeros había invitado chicas de su edad a ese alojamiento.

“Él me dijo: 'Más vale que esta sea la última vez que te vea con una mujer porque eres mío. No te voy a compartir con nadie’”, aseguró el actor y cantante, de 53 años.