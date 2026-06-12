Facundo Arana y María Susini habrían superado su crisis: "Volvieron a apostar al amor"

La separación que había sorprendido a todos

Fue el propio Ochoa quien, en enero pasado, había dado a conocer la ruptura de la pareja. En aquella oportunidad aseguró que no existieron terceros en discordia y que la decisión estuvo relacionada con un desgaste en el vínculo sentimental.

“Están super juntos, se los ve cerca hoy en día. Se separaron bien. Llegaron a un acuerdo, una conciliación”, sostuvo entonces.

Además, recordó cómo verificó la información antes de hacerla pública: “Me llegó la data hace un tiempo y la terminé de chequear la semana pasada porque a ella se la empezó a ver muy sola y lo que compartían juntos, lo dejaron de hacer”.

Respecto a los motivos del distanciamiento, agregó: “Ella se lo empezó a contar a su cículo. Dijo: ‘Me separé, se terminó el amor’. Se le terminó más a ella… Él estaba para seguir”.

facundo arana y maría susini separados

Finalmente, el panelista reveló que los involucrados eran Facundo Arana y María Susini y describió cómo era el vínculo entre ambos tras la ruptura: “Ellos se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero ya no están juntos como pareja. Ahora se muestran en Mar del Plata porque no hay ningún problema, se terminó el amor”.

Ahora, de acuerdo con la nueva información difundida en LAM, la historia habría dado un giro inesperado y la pareja habría decidido volver a apostar por su relación.