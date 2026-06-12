Facundo Arana y María Susini habrían superado su crisis: "Volvieron a apostar al amor"
Luego de varios meses distanciados, Facundo Arana y la modelo lograron recomponer la relación y decidieron darse una nueva oportunidad.
A pocos meses de que trascendiera el fin de su pareja, todo indica que Facundo Arana y María Susini decidieron darse una nueva oportunidad. La ruptura había salido a la luz en enero de 2026, después de más de dos décadas juntos y con tres hijos en común.
La información fue revelada este jueves en LAM, donde Pepe Ochoa presentó un enigmático antes de dar a conocer los nombres de los protagonistas. “Estuvieron casados 20 años. Ella es conductora, él es un famoso actor”, expresó al comenzar.
Luego, explicó cómo llegó a la noticia: “Me llegó una información y a partir de ahí empecé a seguir la ruta de este tema. Me costó terminar de chequearlo”.
Según detalló el panelista, la reconciliación se produjo luego de varios meses de distancia. “La persona que me había hablado en ese momento de la separación, me había dicho que la decisión había sido más de ella, que quería estar sola y ver qué le pasaba. Pero en el último tiempo, por un montón de cuestiones familiares, empezaron a conectar de nuevo y decidieron volver a apostar al amor”, confirmó.
La separación que había sorprendido a todos
Fue el propio Ochoa quien, en enero pasado, había dado a conocer la ruptura de la pareja. En aquella oportunidad aseguró que no existieron terceros en discordia y que la decisión estuvo relacionada con un desgaste en el vínculo sentimental.
“Están super juntos, se los ve cerca hoy en día. Se separaron bien. Llegaron a un acuerdo, una conciliación”, sostuvo entonces.
Además, recordó cómo verificó la información antes de hacerla pública: “Me llegó la data hace un tiempo y la terminé de chequear la semana pasada porque a ella se la empezó a ver muy sola y lo que compartían juntos, lo dejaron de hacer”.
Respecto a los motivos del distanciamiento, agregó: “Ella se lo empezó a contar a su cículo. Dijo: ‘Me separé, se terminó el amor’. Se le terminó más a ella… Él estaba para seguir”.
Finalmente, el panelista reveló que los involucrados eran Facundo Arana y María Susini y describió cómo era el vínculo entre ambos tras la ruptura: “Ellos se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero ya no están juntos como pareja. Ahora se muestran en Mar del Plata porque no hay ningún problema, se terminó el amor”.
Ahora, de acuerdo con la nueva información difundida en LAM, la historia habría dado un giro inesperado y la pareja habría decidido volver a apostar por su relación.
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