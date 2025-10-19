Mercedes Scápola despidió con dolor a Mariano Castro y le dedicó un mensaje conmovedor

Embed - Mercedes Scapola on Instagram: "Descansa Marianito... Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho. Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz. La tristeza es enorme , pero acá estoy para cuidar a León rodeada de gente que nos quiere. Gracias a todos por el amor y la contención... A mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio , sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor "

