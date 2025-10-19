Mercedes Scápola despidió con dolor a Mariano Castro y le dedicó un mensaje conmovedor
A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la actriz despidió a su expareja Mariano Castro, y reflejó el difícil camino que él atravesó en su lucha contra la enfermedad durante los últimos años.
Mercedes Scápola expresó su dolor por la muerte de Mariano Castro, su expareja y padre de su hijo León, con un emotivo mensaje publicado en redes sociales. A horas del último adiós, la actriz compartió una imagen íntima y significativa: una postal en blanco y negro, frente al mar, en la que se ve a Castro junto a su hijo.
Sin ocultar el impacto de la pérdida, Scápola escribió un sentido texto en el que recordó la larga y dura lucha que enfrentó Mariano durante los últimos años. “Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho. Este último año fue el más duro y, al mismo tiempo, el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”, comenzó relatando.
El vínculo entre ellos, aunque transformado tras la separación, siempre se mantuvo sólido por la presencia de su hijo en común. Y así lo reflejó también en otro pasaje del mensaje: “La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León, rodeada de gente que nos quiere”, expresó, dejando entrever la mezcla de dolor y entereza que la atraviesa.
Además, la actriz aprovechó el espacio para agradecer a quienes la sostuvieron durante este proceso tan difícil: “Gracias a todos por el amor y la contención... a mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, a sus maestras”.
“Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”, cerró su mensaje, reflejando el profundo agradecimiento por el acompañamiento de quienes los rodean.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario