Robo en el Louvre: se llevaron joyas de Napoleón y el museo está cerrado al público

Por otro lado, el Louvre usó sus redes sociales para informar el cierre del establecimiento por “razones excepcionales”, sin aportar detalles adicionales sobre el robo ni el impacto en su programación.

El diario francés Le Parisien reveló que los delincuentes ingresaron al museo más visitado del mundo por la fachada que da al Sena, donde se están realizando obras. El medio antes mencionado también indicó que utilizaron un montacargas para acceder directamente a la sala objetivo en la Galería de Apolo.

Los ladrones robaron "nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz", dijo Le Parisien. El medio también informó que una de las joyas robadas fue encontrada más tarde fuera del museo. El periódico dijo que se creía que era la corona de la Emperatriz Eugenia y que se había roto.

La Galerie d’Apollon, escenario del robo de este domingo, resguarda algunos de los objetos más emblemáticos de la historia francesa y puede atraer hasta 30.000 visitantes por día.