Robo en el Louvre: se llevaron joyas de Napoleón y el museo está cerrado al público
Delincuentes ingresaron al establecimiento durante la madrugada. Por el hecho, las autoridades dispusieron el cierre del museo por 24 horas mientras avanza la investigación.
Francia se vio revolucionada este domingo, tras darse a conocer un importante robo en el Museo del Louvre. Un grupo de delincuentes habría ingresado usando una plataforma elevadora y se llevaron joyas "de valor incalculable", dijo el ministro del Interior francés. El museo cerró durante el resto del día.
Laurent Nuñez, ministro del Interior, dijo que esto fue un “robo importante”. En diálogo con France Inter explicó que los ladrones “entraron desde el exterior usando una plataforma elevadora”, robaron joyas de “valor incalculable” y que la operación “duró siete minutos” .
Además, el funcionario comentó que los individuos “habían realizado labores de reconocimiento previas”, utilizando una radial para cortar los cristales e ingresar al edificio.
Ante esta situación, la policía comenzó a trabajar y acordonó los accesos y caminos cercanos ante la presencia de miles de turistas, cuyas imágenes circularon ampliamente tras la evacuación y cierre inmediato del museo.
Por otro lado, el Louvre usó sus redes sociales para informar el cierre del establecimiento por “razones excepcionales”, sin aportar detalles adicionales sobre el robo ni el impacto en su programación.
El diario francés Le Parisien reveló que los delincuentes ingresaron al museo más visitado del mundo por la fachada que da al Sena, donde se están realizando obras. El medio antes mencionado también indicó que utilizaron un montacargas para acceder directamente a la sala objetivo en la Galería de Apolo.
Los ladrones robaron "nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz", dijo Le Parisien. El medio también informó que una de las joyas robadas fue encontrada más tarde fuera del museo. El periódico dijo que se creía que era la corona de la Emperatriz Eugenia y que se había roto.
La Galerie d’Apollon, escenario del robo de este domingo, resguarda algunos de los objetos más emblemáticos de la historia francesa y puede atraer hasta 30.000 visitantes por día.
