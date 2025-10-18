El día en que Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro, reveló su lucha contra el cáncer

Aunque compartía la misma profesión que su hermano Juan, Mariano siempre eligió mantenerse alejado de la exposición pública. En sus redes sociales, como Instagram, sus publicaciones solían estar ligadas a su actividad laboral, aunque también dedicaba espacio a su hijo León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola —hija de Mercedes Morán—. Pese a estar separados, mantenían una relación armoniosa.

Es importante recordar que Juan Castro falleció en 2004, a los 33 años, tras caer del balcón de su departamento en Palermo, un trágico episodio relacionado con su lucha contra las adicciones.

Hermanos Castro