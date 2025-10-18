El día en que Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro, reveló su lucha contra el cáncer
Horas después de su muerte, se supo cuándo recibió el diagnóstico que marcó su destino. Los detalles del desenlace en la vida del locutor de 54 años.
Este viernes 17 de octubre estuvo marcado por el fallecimiento de Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro. A los 54 años, venía enfrentando una dura enfermedad desde hacía al menos cuatro años, aunque solo en una ocasión decidió hablar públicamente del tema.
En el año 2021, decidió compartir su diagnóstico en un contexto íntimo, al confesarle a un amigo que sufría cáncer de pulmón con metástasis. La información comenzó a circular entre colegas del medio, y varios periodistas se acercaron con respeto para confirmar la noticia.
Entre quienes intentaron verificar la versión que ganaba fuerza en las redacciones estuvo Ángel de Brito. Al comunicarse con Mariano, recibió una respuesta escueta y discreta, en línea con su bajo perfil habitual.
“Hola, acá está todo bien. Nada que contar. Gracias por preguntar”, fue el mensaje que le envió Mariano Castro al conductor. De Brito, por su parte, acompañó sus palabras con una captura de pantalla publicada en Twitter, donde se veía la conversación en la que Mariano compartía su diagnóstico con un amigo.
Aunque compartía la misma profesión que su hermano Juan, Mariano siempre eligió mantenerse alejado de la exposición pública. En sus redes sociales, como Instagram, sus publicaciones solían estar ligadas a su actividad laboral, aunque también dedicaba espacio a su hijo León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola —hija de Mercedes Morán—. Pese a estar separados, mantenían una relación armoniosa.
Es importante recordar que Juan Castro falleció en 2004, a los 33 años, tras caer del balcón de su departamento en Palermo, un trágico episodio relacionado con su lucha contra las adicciones.
