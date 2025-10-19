El último adiós a Mariano Castro: familiares y artistas lo despidieron con profundo dolor

Entre los presentes estuvo la actriz Mey Scápola, expareja de Mariano y madre de su hijo León, quien llegó acompañada por su madre, Mercedes Morán. También asistieron figuras del ambiente artístico como Luciano Castro, uno de sus grandes amigos, además de Diego Reinhold, Rafael Ferro, Marina Bellati, el locutor Mariano Flax y la periodista Carla Czudnowsky.

Velatorio 3

En el caso de Czudnowsky, el vínculo venía de tiempo atrás: fue muy cercana a Juan Castro y mantuvo la amistad con Mariano después de su partida.

Pasado el mediodía, el cortejo fúnebre partió rumbo al Cementerio de la Chacarita. El hermano mayor, Hugo Castro, fue quien llevó el féretro. Sin ceremonia religiosa y respetando la voluntad de mantener la privacidad, el cuerpo fue sepultado en un entorno de profundo recogimiento, acompañado solo por sus más íntimos.

Velatorio 4

Velatorio 5

Mercedes Scápola despidió con dolor a Mariano Castro y le dedicó un mensaje conmovedor

Mercedes Scápola expresó su dolor por la muerte de Mariano Castro, su expareja y padre de su hijo León, con un emotivo mensaje publicado en redes sociales. A horas del último adiós, la actriz compartió una imagen íntima y significativa: una postal en blanco y negro, frente al mar, en la que se ve a Castro junto a su hijo.

Sin ocultar el impacto de la pérdida, Scápola escribió un sentido texto en el que recordó la larga y dura lucha que enfrentó Mariano durante los últimos años. “Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho. Este último año fue el más duro y, al mismo tiempo, el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”, comenzó relatando.

El vínculo entre ellos, aunque transformado tras la separación, siempre se mantuvo sólido por la presencia de su hijo en común. Y así lo reflejó también en otro pasaje del mensaje: “La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León, rodeada de gente que nos quiere”, expresó, dejando entrever la mezcla de dolor y entereza que la atraviesa.

Además, la actriz aprovechó el espacio para agradecer a quienes la sostuvieron durante este proceso tan difícil: “Gracias a todos por el amor y la contención... a mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, a sus maestras”.

“Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”, cerró su mensaje, reflejando el profundo agradecimiento por el acompañamiento de quienes los rodean.