"Merlina", temporada 2: a qué hora se estrena la segunda parte en Netflix

El estreno de los nuevos episodios de la serie de Netflix será a las 4 horas de la madrugada de la Argentina.

Y para que la euforia sea total, hay una noticia que los fans deben celebrar: el futuro de Merlina está más que asegurado. Antes del lanzamiento de esta segunda temporada, Netflix ya confirmó de manera oficial que la serie regresará con una tercera temporada.

Esta decisión no solo es un testimonio del éxito masivo y global de la producción, sino que también es una promesa de que las aventuras de nuestra heroína gótica favorita están lejos de terminar.