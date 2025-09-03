"Merlina", temporada 2: a qué hora se estrena la segunda parte en Netflix
La segunda temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega y creada por Tim Burton mantiene en vilo a los fans.
Con una inconfundible dosis de humor negro, misterios sobrenaturales y una estética gótica inigualable, la aclamada serie de Netflix, Merlina, regresó para deleite de sus fanáticos, que desde el estreno de la segunda temporada, aguardan por los episodios de la segunda parte.
Los primeros cuatro capítulos de su segunda temporada se encuentran disponibles desde el 6 de agosto. Jenna Ortega, bajo la dirección y producción de Tim Burton, vuelve a encarnar con maestría a la adolescente Addams, que nos arrastra una vez más a los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, ahora enfrentando nuevos enemigos y desafíos que prometen ser aún más escalofriantes que los de su primera entrega.
A qué hora se estrena la segunda parte de la temporada 2 de "Merlina"
Es importante recordar que esta nueva dosis de caos y misterio fue solo la mitad del viaje. Netflix ha optado por dividir la temporada, y los cuatro episodios que los fans devoraron fueron solo la primera parte de una historia más grande.
La segunda y última parte de la temporada 2 de "Merlina", que promete resolver el electrizante misterio que nos ha dejado con la intriga en su punto más alto, tiene previsto su estreno para este miércoles 3 de septiembre.
El estreno de los nuevos episodios de la serie de Netflix será a las 4 horas de la madrugada de la Argentina.
Y para que la euforia sea total, hay una noticia que los fans deben celebrar: el futuro de Merlina está más que asegurado. Antes del lanzamiento de esta segunda temporada, Netflix ya confirmó de manera oficial que la serie regresará con una tercera temporada.
Esta decisión no solo es un testimonio del éxito masivo y global de la producción, sino que también es una promesa de que las aventuras de nuestra heroína gótica favorita están lejos de terminar.
