En medio del furor de Barbie, Mery Del Cerro eligió una microbikini rosa

Mery Del Cerro y sus fotos en microbikini

Siempre atenta a lo último de lo último, la influencer posó de espaldas a la cámara con un traje de baño de dos piezas en total black con mucho brillo.

image.png

¿Los detalles? Se trata de un diseño de alto impacto con corpiño triangular y bombacha colaless cavada con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

¿El beauty look? Llevó los ojos maquillados con sombras en tonalidades marrones que complementó con máscara de pestañas total black, contouring y labial rosado con acabado mate.

image.png

Mery del Cerro con microbikini Barbiecore con brillos

Además del negro, Mery del Cerro es fanática del rosa chicle. En las últimas horas, fue furor en la aplicación de fotos tras compartir una imagen en sus historias donde se luce superaudaz con un traje de baño de dos piezas con inspiración Barbiecore.

¿Los detalles de la apuesta? Llevó puesto una dupla de alto impacto con corpiño triangular y bombacha colaless cavada con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

image.png

Completó el total look playero con un beauty look acorde. Para el make up, eligió sombras rosadas para la zona de los párpados haciendo juego, máscara de pestañas en total black y un labial rosa pastel con acabado mate.