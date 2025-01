"Messi and the giants": así es la serie animada de Disney+ inspirada en Lionel Messi

Luego, agregó: "Estoy deseando compartir esta serie con niños y niñas de todo el mundo, y espero inspirarlos y motivarlos a lograr sus propios sueños. Desde niño, siempre me gustaron las series animadas, y estoy ansioso por ver esta serie con mis propios hijos”.

Lo cierto es que, fuera de la cancha, Messi es reconocido por su espíritu deportivo y su pasión por el deporte, que serán temas claves que se desarrollarán durante toda la serie. A su vez, el capitán de la Selección fue siempre físicamente el más pequeño del equipo, pero confió en su inteligencia y en su habilidad incomparable para enfrentar a los gigantes y ganar.

messi Foto: (Disney+)

Tal es así que "Messi and the Giants" no es simplemente una serie sobre las habilidades futbolísticas de un niño llamado Leo, también destaca todo lo que necesita para lograr su objetivo: perseverancia frente a la adversidad, aprender a armar un equipo, encontrar las fuerzas cuando uno cree que no las tiene y explorar qué hace falta para convertirse en héroe.

Cada episodio de 22 minutos lleva a niños y niñas a realizar un viaje que se centra en el crecimiento personal del protagonista, con el que cualquier espectador podrá sentirse identificado. La serie de acción y aventuras acompaña a Leo, un niño de 12 años con un talento extraordinario y un enorme problema. El mundo de Iko, que antes era próspero, está destrozado y a merced de los gigantes que gobiernan los 10 reinos. Sólo un héroe puede salvarlos... y es del tamaño de una pulga. El joven Leo es arrastrado de otro mundo para liderar la lucha contra los tiránicos villanos que tienen a los 10 reinos bajo control.