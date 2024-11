Mia Khalifa salió al cruce de los rumores de romance con Julián Álvarez: qué dijo

"Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre", publicó en X Mia Khalifa, que es una reconocida fan de futbolistas como David Beckham, Zinedine Zidane o Aaron Mooy.

Con su cita del 11 de septiembre (fecha de los atentados en las Torres Gemelas) Mia Khalifa se refiere a que

Julián Álvarez, que nació en enero de 2000, sólo tiene 24 años y era tan solo un bebé cuando el 11 de septiembre de 2001 ocurrieron los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono.

mia-khalifa2.jpg La ex estrella porno tiene 24 años y desde el 2000 está en EEUU

Mia Khalifa empezó su carrera en la industria pornográfica en 2014 y en poco tiempo se convirtió en una celebridad y en la actriz más vista y buscada en PornHub. Se retiró de la industria en 2017 y actualmente triunfa como modelo y empresaria. En 2019 reconoció en una entrevista que sólo ganó 12.000 dólares como actriz X.

Hoy con 31 años tiene más de 36 millones de seguidores en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram).

julian.jpg

Asegura que tuvo "estrés postraumático" tras dejar el porno: "Siento que pueden ver a través de mi ropa y me avergüenza".

"Creo que el estrés postraumático se activa principalmente cuando aparezco en público. Debido a las miradas que recibo, siento que la gente puede ver a través de mi ropa. Y me trae una profunda vergüenza. Me hace sentir que perdí todos los derechos a mi privacidad", aseguró en una entrevista reciente.