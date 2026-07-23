Un actor de Marvel apuntó contra la Argentina tildándola de "racista": su respuesta tras la polémica

Además, Colter explicó cuáles son los temas que considera prioritarios y afirmó: “Defiendo la igualdad. Los deportes son una distracción. No me importa quién gana. Me importan los derechos humanos primero”. El actor también hizo referencia a su postura frente a diferentes figuras públicas y movimientos sociales, y remarcó: “No idolatro a ningún hombre. Solo me impresiona la integridad y la amabilidad”.

“Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo”

La parte más polémica de su descargo llegó cuando volvió a referirse a las críticas que recibió luego de sus publicaciones. Colter afirmó haber recibido mensajes ofensivos de algunos usuarios argentinos y utilizó eso como argumento para sostener su planteo inicial.

“He recibido muchos mensajes racistas de ciudadanos argentinos desde mis publicaciones, así que obviamente hay algo de verdad”, expresó. Luego agregó una frase que resumió su postura: “Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Podés ser una buena persona viviendo en un país que tiene racistas. Ahora lo sabés”.

Sus palabras volvieron a generar repercusión y reavivaron una discusión que excedió al propio actor: el debate sobre cómo se analizan los problemas sociales de un país, la diferencia entre señalar situaciones concretas de discriminación y la posibilidad de caer en generalizaciones.