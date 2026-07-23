Un actor de Marvel apuntó contra la Argentina tildándola de "racista": su respuesta tras la polémica
Mike Colter, protagonista de “Luke Cage”, quedó en el ojo de la tormenta luego de compartir un mensaje crítico sobre el país.
La discusión sobre la Argentina y las acusaciones de racismo sumó un nuevo capítulo con una figura internacional involucrada. Mike Colter, reconocido por su participación en el universo Marvel y por su papel de Luke Cage, quedó en el centro de una controversia luego de compartir un mensaje que generó una fuerte reacción entre usuarios argentinos.
El actor estadounidense publicó una reflexión que vinculaba al país con una problemática social sensible y sus palabras provocaron un auténtico cimbronazo en redes sociales. En cuestión de horas, la publicación acumuló respuestas, críticas y debates cruzados entre quienes cuestionaron sus dichos y quienes consideraron necesario abrir una conversación sobre discriminación y racismo.
La repercusión fue inmediata: muchos usuarios argentinos salieron al cruce del intérprete y señalaron que su mirada podía representar una caracterización demasiado amplia sobre toda la sociedad argentina. La discusión rápidamente escaló y convirtió a Colter en protagonista de una encendida disputa virtual.
La respuesta de Mike Colter ante el revuelo
Frente al creciente eco de sus declaraciones, el actor decidió volver a expresarse y explicó el sentido de sus palabras. Lejos de retractarse, Colter defendió su postura y aseguró que sus críticas no estaban dirigidas contra todos los argentinos. “He estado criticando a mi propio país desde que tenemos una plataforma para hacerlo. Supongo que recién descubriste mi página porque critiqué a Argentina. Llegaste tarde al juego”, escribió el actor al responder a quienes lo cuestionaron.
En ese sentido, buscó remarcar que su postura no responde a una mirada nacionalista ni a un enfrentamiento entre países. “No soy nacionalista. Creo que todos somos iguales y que las fronteras no importan”, sostuvo.
Además, Colter explicó cuáles son los temas que considera prioritarios y afirmó: “Defiendo la igualdad. Los deportes son una distracción. No me importa quién gana. Me importan los derechos humanos primero”. El actor también hizo referencia a su postura frente a diferentes figuras públicas y movimientos sociales, y remarcó: “No idolatro a ningún hombre. Solo me impresiona la integridad y la amabilidad”.
“Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo”
La parte más polémica de su descargo llegó cuando volvió a referirse a las críticas que recibió luego de sus publicaciones. Colter afirmó haber recibido mensajes ofensivos de algunos usuarios argentinos y utilizó eso como argumento para sostener su planteo inicial.
“He recibido muchos mensajes racistas de ciudadanos argentinos desde mis publicaciones, así que obviamente hay algo de verdad”, expresó. Luego agregó una frase que resumió su postura: “Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Podés ser una buena persona viviendo en un país que tiene racistas. Ahora lo sabés”.
Sus palabras volvieron a generar repercusión y reavivaron una discusión que excedió al propio actor: el debate sobre cómo se analizan los problemas sociales de un país, la diferencia entre señalar situaciones concretas de discriminación y la posibilidad de caer en generalizaciones.
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