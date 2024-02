El emotivo mensaje de Mica Tinelli a Candelaria previo a su casamiento con Coti Sorokin

“Te casás en 4 días y necesito que alguien me pellizque porque no caigo. Estoy muy movilizada. Mi hermana más chica, a la que yo siempre sentí que tenia que cuidar, hoy es una mujer a la cual admiro profundamente", comenzó diciendo.

Embed - micaela tinelli on Instagram: "Te casas en 4 días @candelariatinelli y necesito que alguien me pellizque porque no caigo estoy muy movilizada. Mi hermana mas chica, a la que yo siempre sentí que tenia que cuidar, hoy es una mujer a la cual admiro profundamente cualquier palabra o cosa que diga en este momento, va a quedar chica al lado de todo lo que siento. Te amo con toda mi alma Lelé "