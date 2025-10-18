Mica Viciconte volvió a meterse en la guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: "No se van a calmar"

Interrogada sobre si la disputa entre Fabián y Nicole es "irremontable", Viciconte fue tajante: “No sé, ni idea. Yo estoy re bien así sinceramente”. La panelista remarcó punzante que hoy por hoy, tanto Fabián como las chicas “son mi familia, mis decisiones, mi casa, mi techo, mi propiedad”.

La mediática resumió la eterna riña con humor: “No estoy con humor de confrontar. Es algo que va a existir, que va a pasar y no se van a calmar nunca las cosas. Intentar que del otro lado o ambos se pongan de acuerdo no sucede y no va a suceder, y hay que vivir con eso. No me queda otra”.

Ante el rumor de que en la reciente audiencia Nicole habría solicitado que ella no intervenga en la crianza de las niñas, Mica fue firme: “Con Fabi somos una familia y decidimos muchas cosas en conjunto como familia. Después, la decisión que él toma como padre es un tema que él toma como padre”, concluyó.

El conflicto también se extendió al ámbito económico, con acusaciones de que Viciconte supuestamente obtendría beneficios a partir de las hijas de Cubero y Neumann. Un cronista de Puro Show (El Trece) le planteó: “Veíamos en el chat como que la gente ponía que lucrabas con las hijas de Fabián por la publicidad de un yogur”.

viciconte neumann

Mica fue clara en su respuesta: “Hay un reel, claro, sí. Pero hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más”. Sobre los comentarios del público, Viciconte no les dio trascendencia: “No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”.

En cuanto a la situación legal generada por el retraso en la entrega de las niñas, la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) se mostró cauta, pero partidaria de la ley: “No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer”.

Al finalizar, Viciconte aseguró que su prioridad es la tranquilidad y el trabajo. “Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás... tu cabeza rompe los huevos”.