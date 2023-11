El mal momento económico que atraviesan Mica Viciconte y Fabián Cubero

Mica y Cubero.jpg

Hay que tener en cuenta que, hace unos meses, Mica Viciconte enfrentó la polémica que se generó tras conocerse que había puesto a la venta entre sus vecinos varios productos de canje que algunas marcas le habían acercado para que promocione.

mica masterchef.jpg

Todo comenzó cuando algunas personas comenzaron a acusarla de poner a la venta en el grupo del Whatsapp comunitario todos los productos que recibe de canje y promociona en sus redes sociales.

En su momento, Viciconte declaró: “No me voy a gastar ni a contestar. Primero, los canjes que haga, la publicidad, los arreglos, es un trabajo como cualquier otro. Yo no estoy vendiendo los canjes, están confundiendo, hay un montón de cosas que Luca crece y no las usó, y vendí como cualquier ser humano algunas cosas y salieron a matarme, pero no tiene nada de malo que una persona común venda algo que no utilice”.

¿Qué dirá ahora?