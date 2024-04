Mica Viciconte habló de Indiana, Sienna y Allegra Cubero: ¿les puede poner límites?

Embed - Micaela Lorena Viciconte on Instagram: "Aprendamos de ellos que cada día con su sonrisas y amor nos alegran nuestros días! Una infancia feliz es el mejor regalo que se le puede dar a un niño. Feliz Día del niño y en especial para @lucacubero @siennalachuni14 @cubero.allegra @cubero.indiana " View this post on Instagram A post shared by Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte)

Ante esto, Mica Viciconte respondió: "Es difícil. Es una línea muy fina. Obviamente que no soy la mamá pero tampoco pretendo serlo. No busco ocupar ningún lugar, ni mucho menos. Pero sí cuando uno convive y somos una familia, por supuesto uno tiene autoridad pero siempre con respeto y del lado del amor todo se lleva bien".

Luego de esto, la ex Combate cerró: "Ellas son muy buenas. El límite es no ocupar el rol de mamá. Cuando lo conocí a Fabián solo sabía que jugaba al fútbol, no sabía lo que iba a venir después. De todas maneras, hoy con la familia que tengo te digo que lo volvería a elegir. Vuelvo a elegir mi familia, todo".