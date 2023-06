Mica Viciconte mostró el perro que Nicole Neumann no quería devolverle a su hija

Según la letrada, Nicole no quería que Indiana tocara sus cosas ni la mascota porque tenía la esperanza de que el vínculo entre ellas mejorara pronto, pero eso finalmente no pasó. Ahora la joven está cómoda en lo de Poroto, donde además disfruta de la compañía de Luca, su hermanito.

perro mica viciconte

EL CONFLICTO ENTRE NICOLE NEUMANN Y SU HIJA INDIANA

Indiana Cubero abandonó la casa materna hace varios meses, cuando tocó fondo por los maltratos que recibía de Nicole Neumann. Así lo aseguró la abogada de Fabián Cubero en el programa de Georgina Barbarossa, donde explicó: “La nena no quiere saber nada con su madre. No tienen una comunicación adecuada. No digo que esto sea eterno, seguramente Indiana en algún momento la busque, pero ahora no está en condiciones de dirigirle la palabra”.

También detalló cómo son los videos que grabó la primogénita de Fabián Cubero: “Fue agredida, maltratada y vapuleada. Cuando interpretó que lo que estaba viviendo era algo terrible, llamó a su padre y le pidió irse con él”.

Lidia Rosenstein aprovechó el espacio para decir que Indiana Cubero no tiene ningún tipo de problema con Sienna y Allegra, sus hermanas menores. A ellas las ve cuando les toca ir a la casa de Fabián Cubero y Mica Viciconte, que el año pasado se convirtieron en padres de Luca.