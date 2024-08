Mica Viciconte y Fabián Cubero festejaron sus siete años de amor

“Dos meses después, mi amiga Maypi Delgado –de novia en ese momento con Santiago Ladino, ex jugador de Vélez– nos invitó a cenar. Yo no quería saber nada porque pensaba que Fabián era un mujeriego, y además me cuesta exponerme porque soy muy tímida. Fue el primer encuentro y la pasamos muy bien”, relató Mica, tiempo atrás para dar a conocer cómo arrancó esta novela.