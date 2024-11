Michael Bibi reunió a miles de almas con un poderoso homenaje a la vida

Miles de personas fueron parte de una fiesta increíble, con la misión unánime de disfrutar de la propuesta superadora de este artista y acompañarlo en una etapa más que especial de su carrera, con el agradecimiento y la pulsión de vida como eje principal.

Un show extraordinario con como invitados especiales: su padre, Robin Bibi, un sector de vientos de 3 trompetistas y por último la aparición sorpresa de Dennis Cruz quien se sumó para un B2B con el artista de la noche.

Embed - MichaelBibiOFC on Instagram: "Argentina, we laughed, we cried, we danced for LIFE Gracias por todo "