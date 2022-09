La respuesta de Luisana Lopilato a las polémicas declaraciones de Michael Bublé

En las últimas horas, Michael Bublé hizo fuertes declaraciones sobre su familia y su carrera como cantante solista. Tras una gira por Europa que no resultó tan buena como esperaba, lanzó: "Si hablás con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande".