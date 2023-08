Rolling Stones: el disco de Mick Jagger que Keith Richards odia

¿Qué dijo Keith Richards?

Sin embargo, según recuerda Far Out, en medio de este reconocimiento y logros emergió la sombra de una opinión discordante, proveniente del propio Keith Richards. El guitarrista, conocido por su franqueza, no ocultó su desprecio por el álbum. En una entrevista con Guitar World en 2002, Richards expresó abiertamente su descontento al referirse al disco como "caca de perro en la puerta". El músico continuó: "Escuché solamente tres canciones y lo dejé".

En la misma charla, manifestó su creencia de que Jagger encontraba su verdadera grandeza como artista cuando estaba junto a los Rolling Stones, sugiriendo que su éxito solista no resaltaba tanto. "Con los Stones, él es realmente bueno. Yo no lo sacaría de ahí", dijo Richards.

