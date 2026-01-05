Mickey Rourke y una campaña inesperada: pide ayuda para pagar su casa en Los Ángeles
A través de GoFoundMe se lanzó una campaña en la que pidieron ayuda para quien fue abandonado por la industria. Los detalles de su pedido.
La realidad de Hollywood puede ser tan deslumbrante como cruel, y el caso de Mickey Rourke es un fiel reflejo de esa dualidad. Quien supo ser uno de los rostros más emblemáticos del cine estadounidense hoy atraviesa una crisis habitacional que lo ha llevado a recurrir a la solidaridad del público. A través de una iniciativa en la plataforma GoFundMe, el actor busca evitar el desalojo de su vivienda en Los Ángeles tras acumular deudas de alquiler que ponen en jaque su estabilidad.
El conflicto legal estalló en diciembre cuando, según reportó la revista People, el nominado al Oscar recibió una notificación formal de pago. El documento le exigía abonar cerca de 60.000 dólares en concepto de mensualidades atrasadas para poder permanecer en su domicilio.
Ante la imposibilidad de afrontar la cifra por sus propios medios, una amiga cercana, Liya-Joelle Jones, lanzó el pasado 4 de enero una campaña de recaudación titulada "Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa", con la meta de alcanzar los 100.000 dólares.
La descripción de la campaña no solo busca fondos, sino que apela a la sensibilidad de quienes admiraron su carrera. La página aclara que la colecta se realiza con el consentimiento del artista: “Hoy, Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar. Esta recaudación de fondos se realiza con el permiso de Mickey para ayudar a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que esto suceda”.
El texto redactado por su amiga repasa el impacto cultural de Rourke, recordándolo como una figura indomable a finales de los años 70 y 80: "Mickey Rourke irrumpió en el cine estadounidense como una fuerza de la naturaleza: crudo, intrépido y absolutamente original. A finales de los años 70 y 80, no era solo una estrella de cine; era un símbolo de algo excepcional: peligro combinado con vulnerabilidad, dureza combinada con coraje. Desde 'Diner' hasta 'Rumble Fish' y '9½ Weeks', Mickey ofreció al público actuaciones que parecían vividas, no interpretadas, y dejaron una huella imborrable en la cultura cinematográfica estadounidense".
Las secuelas del boxeo y los altibajos mediáticos
La campaña también profundiza en las razones que llevaron al actor a esta situación vulnerable. Tras alejarse temporalmente de la actuación para dedicarse al boxeo profesional, Rourke regresó con "cicatrices físicas y emocionales duraderas", sintiéndose marginado por "la industria que una vez lo celebró". Los organizadores de la colecta insisten en que “la fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio”.
Este pedido de ayuda llega poco después de un año turbulento para el intérprete. En abril, su paso por el reality Celebrity Big Brother UK terminó de forma abrupta y accidentada. Tras apenas una semana de encierro, abandonó la competencia luego de protagonizar polémicas por comentarios agresivos y homofóbicos hacia sus compañeros, hechos por los cuales se disculpó públicamente.
A pesar de estos contratiempos personales y financieros, Rourke sigue intentando mantenerse activo en el ámbito laboral. Recientemente, formó parte de Mascots, un thriller independiente dirigido por Kerry Mondragon. Sin embargo, su presente profesional parece no ser suficiente para cubrir los costos de vida en California, dejando su destino habitacional en manos de la generosidad de sus seguidores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario