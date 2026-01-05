Mickey Rourke y una campaña inesperada: pide ayuda para pagar su casa en Los Ángeles

image

Las secuelas del boxeo y los altibajos mediáticos

La campaña también profundiza en las razones que llevaron al actor a esta situación vulnerable. Tras alejarse temporalmente de la actuación para dedicarse al boxeo profesional, Rourke regresó con "cicatrices físicas y emocionales duraderas", sintiéndose marginado por "la industria que una vez lo celebró". Los organizadores de la colecta insisten en que “la fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio”.

Este pedido de ayuda llega poco después de un año turbulento para el intérprete. En abril, su paso por el reality Celebrity Big Brother UK terminó de forma abrupta y accidentada. Tras apenas una semana de encierro, abandonó la competencia luego de protagonizar polémicas por comentarios agresivos y homofóbicos hacia sus compañeros, hechos por los cuales se disculpó públicamente.

A pesar de estos contratiempos personales y financieros, Rourke sigue intentando mantenerse activo en el ámbito laboral. Recientemente, formó parte de Mascots, un thriller independiente dirigido por Kerry Mondragon. Sin embargo, su presente profesional parece no ser suficiente para cubrir los costos de vida en California, dejando su destino habitacional en manos de la generosidad de sus seguidores.