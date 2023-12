Sofía Zámolo apuesta a la microbikini gris topo para este verano

Sofia Zamolo 2.png

En el pie de foto, dedicó un tierno mensaje a su hija expresando la alegría y felicidad que le brinda cada día. "Si vos supieras lo que yo me divierto con vos, la alegría que me regalas cada mañana que me despierto. Lo que me haces reír con tus caras y ocurrencias. Mi compañerita de vida, ¡¡¡me haces tan feliz!!! Te amo con toda mi alma", escribió.

Sofía Zámolo también apuesta a la microbikini lila

Durante sus vacaciones en Miami Beach, Sofía Zamolo siempre al tanto de las últimas tendencias, optó por una microbikini de dos piezas en un encantador tono lila pastel, muy popular en este momento y utilizado por otras celebridades como Rocío Guirao Díaz e Ivana Nadal.

La microbikini, confeccionada en tela de toalla, presenta un corpiño sencillo y una bombacha colaless de corte alto. Para protegerse del sol, complementó su atuendo con una gorra estilo cap en color negro y unos lentes de sol muy oscuros en tono negro azabache, con un marco tipo carey que hacía juego con la visera de la gorra, reconocida por ser de la marca Polo.

En cuanto al peinado, Zámolo optó por un estilo cómodo y relajado al recoger su cabello en una cola de caballo baja y casual, manteniendo su pelo al natural.