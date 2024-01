Graciela Alfano posó en microbikini con strass: "Decreto estar así de divina a los 70″

Graciela Alfano 1.png

El diseño verde elegido por Alfano consta de un corpiño triangulito con breteles finos y una bombacha cavada que se anuda en los laterales. Ambas piezas están decoradas con apliques de strass plateado, siguiendo una de las tendencias destacadas de la temporada.

Con desenvoltura y su característica actitud, la diva sonrió para la cámara al ritmo de la canción "Piscina" de María Becerra.

Graciela Alfano 2.png

En este estilismo de alto verano, Graciela Alfano complementó su look con anteojos de sol negros y una cadenita con piedras en el cuello. Su pelo suelto al viento, con el distintivo flequillo a dos aguas que es su marca registrada, completó la imagen.

La publicación, que lleva el pie "Como una sirena que recupera sus piernas para subir la escalera y vivir la vida de una mujer", ha generado un gran impacto en sus seguidores, superando el medio millón de visualizaciones en menos de 24 horas y recibiendo elogios como "Diosa total" y "Una de las mujeres más bellas de Argentina".

Graciela Alfano 3.png

Graciela Alfano también apuesta a la microbikini blanca

Graciela Alfano compartió un reel desde Punta del Este, luciendo una microbikini blanca que sigue las últimas tendencias de la moda del verano. La ex vedette repasó su look desde la cabeza hasta los pies, mostrando un conjunto de corpiño triangular y bombacha colaless de tiro alto con tiras a los costados de la cadera.

Graciela Alfano 4.png

Disfrutando del sol en una reposera, la actriz ofreció un adelanto de las tendencias para el verano 2024. En el pie de foto, expresó su mensaje de empoderamiento: “Todavía crees que después de los 50 no vale la pena? Primero llegá y después me contas. Hay mucho para explorar! #nuevalongevidad”. El video se volvió viral en las redes sociales, generando miles de "me gusta" y elogios por su look.

Graciela Alfano 5.png