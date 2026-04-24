Cambios en Gran Hermano: ¿hay gala hoy viernes en Telefe?

¿Qué esperar de La Noche de los ex de Gran Hermano?

Bajo la mirada filosa y el estilo descontracturado de Robertito, los "exhermanitos" más emblemáticos se reunirán para analizar a fondo la convivencia, las estrategias de juego y las alianzas que se están tejiendo dentro de la casa.

En un clima de mayor distensión que las galas de nominación, los panelistas —que conocen como nadie lo que significa estar aislados— aportarán su experiencia para desmenuzar el comportamiento de los actuales participantes en la previa a un fin de semana que promete ser clave para el futuro del juego.

La cita es esta noche desde las 21.30 horas por Telefe, consolidando así el nuevo espacio de los viernes para el análisis más ácido de la casa.

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La Noche de los Ex de Gran Hermano se podrá ver este viernes, desde las 21:30 horas bajo la conducción de Robertito Funes Ugarte, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.