La microbikini diminuta que lució Lali Espósito en sus vacaciones

"Que fuerte se puso el sur argentino", "Diva soñada", "La verdadera 'chica del sur, que desde el norte todos la pueden ver'”, "Esa cara sin maquillaje es el real quien pudiera", "Llegó fuerte esté verano eh", "Le di like 10 veces y no fue suficiente creo", fueron algunos de los tantos comentarios elogiosos que recibió Lali por su look.

El videoclip de Lali Espósito junto a Peter Lanzani que ilusiona a los fans

Lali Espósito sorprendió a sus fanáticos con un nuevo videoclip que acompaña la Edición Deluxe de su flamante álbum homónimo. Destilando sonidos pop, dance y bases electrónicas, el inesperado corto musical, que supera los 10 minutos de duración, contó con la participación especial de los reconocidos actores Peter Lanzani y Jesús Mosquera.

Para engalanar el lanzamiento, que también se puede conseguir en una increíble versión formato vinilo, presentó Mi Fiesta (Baum Baum & Corazón Perdido), un cortometraje dirigido por ella misma junto a su primo, Lautaro Espósito. El detalle extra que acaparó todas las miradas, fue la participación especial de su amigo y ex Casi Ángeles, Peter Lanzani.

El clip inicia con una declaración de principios de la intérprete de Disciplina en cuanto a su concepción vital del amor, e inmediatamente sigue con el explosivo single Baum Baum, para luego exponer su lado más vulnerable en el after party musicalizado por Corazón Perdido. Su outfit recorriendo las calles de Buenos Aires es el mismo que utilizó para la portada del disco.

