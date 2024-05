La microbikini de lentejuelas que lució Graciela Alfano desde Miami

Graciela Alfano 1.png

Junto con el parejo bronceado caribeño lelvó un pelo suelto al viento, un par de anteojos de sol negros XL y pintalabios rosa.

Graciela Alfano 2.png

La diva acompañó el posteo del look con una reflexión y un deseo para sus seguidores: “Comparto este día increíble con ustedes, un mar transparente y cálido y una arena sedosa. Construyamos día a día momentos felices. Al fin y al cabo, estamos construyendo recuerdos de lo que será nuestra vida. Y es nuestra decisión que cada momento sea luminoso. Los amo y bendigo con el corazón”.

"Enamorada": Graciela Alfano se volvió a filmar en microbikini en el mar

La ex vedette ya había demostrado su habilidad no solo para el baile, sino también para generar contenido. A sus 71 años, utilizó un reel para mostrar un traje de baño de dos piezas diminuto en color dorado metalizado. El look se trata de un modelo supercanchero y osado con corpiño triangular simple y bombacha colaless cavada..

En el pie de foto, la diva escribió: “¡Domingo y comparto mi alegría y energía positiva con ustedes! Nada mejor que vivir enamorada y feliz con la vida. Los amo y bendigo”, seguido de muchos emojis de corazones rojos.

La famosa actriz e influencer Julieta Nair Calvo no se quiso quedar afuera y le dejó un tierno mensaje en la publicación. “Omg (Oh, mi dios en inglés y abreviado)”, seguido de un emoji de fueguito.