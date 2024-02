Lali Espósito volvió a apostar por la microbikini mixta para mostrar su challenge

Lali Esposito

Muy casual y descontracturada, se mostró a cara lavada y con una cola de caballo improvisada. Más allá del look, sus movimientos de baile no pasaron desapercibidos. Desenvuelta y carismática como de costumbre, se movió de frente y de espaldas a la cámara mientras se pasaba las manos por el cuerpo en un gesto sensual.

Lali Esposito 1

En menos de 24 horas, el video alcanzó casi 100 mil reproducciones y los seguidores de la cantante no se guardaron nada en la sección de comentarios: “La más bella del mundo”, “La reina que merece Argentina”, “Qué mujeron” y “¿Sos real?” son algunos de los mensajes que le dejaron.

Lali Esposito 2

Lali Espósito y la microbikini mixta

Esta no es la primera vez que la cantante apuesta a las bikinis “mix and match”, el nuevo hit que también eligen it girls comoTini Stoessel y Jimena Barón. Algunos meses atrás, para cerrar el año en el sur argentino con amigos, posó con un modelo de corpiño diminuto negro liso y una bombacha XXS de estampado de leopardo, el print que este verano se impone con fuerza.

Lali Esposito 3

Lali Esposito 4

Algunos días más tarde, sorprendió con una combinación en colores shocking: corpiño underboob de base azul Francia con detalles de ribetes en violeta y bombacha diminuta, colaless, estampada con un diseño textil multicolor estilo psicodélico.

Lali Esposito 5

Para elevar la apuesta al 100%, la intérprete de Disciplina sumó un par de lentes de sol XXL con marco aguamarina y vidrios negros opacos. ¿Cómo combinarías tu bikini mixta este verano?

Lali Esposito 6