Las microbikinis elegidas por Leti Siciliani para disfrutar el verano: bicolores y metalizadas

Siempre arriesgada y audaz, la actriz deslumbró en otra ocasión con un traje de baño de dos piezas en color uva metalizado. Se trata de una dupla supercanchera con corpiño rectangular (al mejor estilo crop top deportivo) y bombacha colaless ultracavada.

Anteriormente, se mostró muy relajada en una pileta con una microbikini azul cerúleo. ¿Los detalles? El corpiño es simple, con moldería de triangulito. La bombacha, en tanto, es tiro alta, ultracavada y colaless.

La vez que Leti Siciliani lloró tras recordar su primer beso con una mujer

En la edición 2022 de PH, Podemos Hablar, Leticia Siciliani lloró en el punto de encuentro al recordar su primer beso con una mujer. Andy Kusnetzoff había pedido que pasaran al frente los que tuvieron que enfrentar prejuicios, y la actriz lo hizo.

"Creo que afronté mis propios prejuicios cuando les conté a todos que salía con chicas, con mi ex", indicó y no contuvo las lágrimas.

"Ay, no. Lloro", expresó, "lloro porque me da nervios hablar. Fue como afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, era más mío, como pensar 'mis viejos se mueren' y nada que ver, la mejor. Con la gente... qué sé yo. Nunca me importaron tanto", continuó la exparticipante de MasterChef Celebrity.

"El día que le di un beso a una mujer dije: 'listo, me enamoré, es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años. He salido y hecho mis cosas con chicos y sentía que no me enamoraba o no estaba cómoda. La pasaba bien y terminábamos siendo re amigos. Me acuerdo que besé a esa chica y dije que estaba tocando el cielo con las manos. De ahí mismo fui a contarle a todo el mundo. Mis viejos estaban de viaje así que esperé a que vuelvan porque no les iba a mandar un mail. Yo tenía 20 años", relató.

Sobre la reacción de sus papás, contó: "Mi mamá fue re comprensiva y mi papá sí fue más reactivo, como si fuese una etapa, y empezó a hablar de un montón de cosas que no tenían nada que ver y que me sirvieron para cortar mi Edipo con él".