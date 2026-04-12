Vuelve Euphoria: a qué hora estrena la temporada 3 en HBO Max

La gran apuesta de esta entrega es un salto temporal de cinco años. La trama ya no se centra en adolescentes, sino en adultos lidiando con realidades complejas. La historia sigue a Rue en México, donde la sombra de su deuda con la peligrosa Laurie vuelve a acecharla. En esta ocasión, la protagonista quedará atrapada en una red criminal de mayor escala, involucrando a capos de la droga y a la DEA.