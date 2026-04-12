Vuelve Euphoria: a qué hora estrena la temporada 3 en HBO Max
Zendaya vuelve a interpretar a Rue para una nueva edición de una de las series más importantes de la plataforma de streaming. Conocé a qué hora se estrena.
Tras una prolongada ausencia de casi cuatro años, la ficción que redefinió el drama juvenil contemporáneo vuelve a la pantalla. Este domingo 12 de abril, se estrena la tercera temporada de Euphoria, marcando un punto de inflexión radical en su narrativa. Bajo la visión de su creador, Sam Levinson, la serie abandona los pasillos de la secundaria para adentrarse en una atmósfera de “film noir”, explorando las consecuencias de la madurez con un tono mucho más sombrío.
Para comprender el presente de la historia, es necesario remontarse al convulsionado final de 2022. La segunda temporada culminó con Rue Bennett (Zendaya) intentando reconstruir los lazos rotos tras su desintoxicación. Si bien logró terminar el ciclo escolar en sobriedad, el entorno de sus amigos quedó fragmentado.
La tensión alcanzó su punto máximo durante la representación teatral de Lexi, donde las hermanas Howard se enfrentaron públicamente y Maddy y Cassie protagonizaron una violenta pelea por su disputa en torno a Nate. Sin embargo, el drama real fue el sangriento operativo policial en casa de Fezco, donde su hermano menor, Ashtray, perdió la vida en un tiroteo, dejando el destino del narcotraficante local en un limbo absoluto.
La gran apuesta de esta entrega es un salto temporal de cinco años. La trama ya no se centra en adolescentes, sino en adultos lidiando con realidades complejas. La historia sigue a Rue en México, donde la sombra de su deuda con la peligrosa Laurie vuelve a acecharla. En esta ocasión, la protagonista quedará atrapada en una red criminal de mayor escala, involucrando a capos de la droga y a la DEA.
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Cassie y Nate: Se encuentran casados y residen en los suburbios; ella, atrapada en una obsesión por su imagen en redes sociales.
Jules: Explora su faceta como estudiante de arte, enfrentando la incertidumbre de su carrera.
Maddy: Ha logrado insertarse en la industria del entretenimiento en Hollywood.
Lexi: Trabaja como asistente de una showrunner (papel interpretado por la icónica Sharon Stone).
Cambios profundos en el elenco
El reparto mantiene a sus figuras centrales como Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Hunter Schafer, pero la serie también enfrenta ausencias dolorosas. Esta temporada marcará la despedida de Eric Dane, quien filmó sus escenas como Cal Jacobs antes de su fallecimiento en febrero de 2026. Asimismo, la ficción debe asimilar las partidas de Barbie Ferreira (Kat) y Storm Reid (Gia), además de la irreparable pérdida de Angus Cloud (Fezco).
Para compensar estos vacíos, se integran nombres de alto perfil como Rosalía, Natasha Lyonne y Eli Roth, quienes expandirán el universo de la serie con nuevos personajes.
Horarios de estreno y plataforma
La serie estará disponible a partir de este domingo a las 9:00 p. m. (hora del este) a través de HBO y la plataforma HBO Max. En la región, los horarios confirmados son los siguientes:
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Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 pm
Chile, Bolivia y Paraguay: 9:00 pm
Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 pm
México y Centroamérica: 7:00 pm
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