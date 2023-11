Pampita marca tendencia desde Miami con su microbikini total black

image.png

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo y siempre atenta a los detalles, la influencer sumó a la apuesta playera un sombrero de mimbre negro con detalle metálico plateado y un par de lentes de sol total black XXL con vidrio superopaco.

En tan solo cuestión de horas, el posteo llegó a coleccionar casi 60 mil “me gusta” y cientos de comentarios por parte de los internautas, que no dudaron en dedicarle todo tipo de halagos y cumplidos.

La reacción de Pampita ante las declaraciones de Yanina Latorre

“Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó", fueron las palabras de la mujer de Diego Latorre en un vivo de Instagram.

Rápidamente, las palabras de la panelista se viralizaron y se desató una enorme polémica. A raíz de esto, mucha gente fue a las redes sociales de la jurado del Bailando y le dejó cálidos comentarios.

Sin embargo, Pampita llamó la atención por los likes que puso. "Siempre con luz propia, con eso se nace y no se compara", "Bellísima Pampi, sos única. Te envidian, por eso quieren ser como vos...la Lola no te llega ni a los talones", "Cada día mas hermosa Pampita! Brillando siempre con luz propia...lástima que quiera ser Lola Latorre", fueron algunos de los comentarios a los que la modelo le dio me gusta.