La reacción de Pampita ante las declaraciones de Yanina Latorre

Rápidamente, las palabras de la panelista se viralizaron y se desató una enorme polémica. A raíz de esto, mucha gente fue a las redes sociales de la jurado del Bailando y le dejó cálidos comentarios.

Sin embargo, Pampita llamó la atención por los likes que puso. "Siempre con luz propia, con eso se nace y no se compara", "Bellísima Pampi, sos única. Te envidian, por eso quieren ser como vos...la Lola no te llega ni a los talones", "Cada día mas hermosa Pampita! Brillando siempre con luz propia...lástima que quiera ser Lola Latorre", fueron algunos de los comentarios a los que la modelo le dio me gusta.