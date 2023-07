El accidente escatológico de Migue Granados

“Lucas, me re ca...”, le dijo Migue desesperado a Lucas Fridman, su productor, quien estaba sentado a su derecha. Entre risas, pero incómodo, lanzó: “Creo que me ca... con caca, Lucas ¡Ay Lucas, me ca... con caca!”. Sofi Morandi, integrante del ciclo, no podía creer la situación y dijo: “Es mentira, Miguel. Decime que es mentira”.

Pero Granados no se detuvo y siguió repitiendo lo mismo una y otra vez. Muerto de risa, Fridman comentó: “Obvio que es verdad. Lo conozco hace 15 años. Obvio que es verdad”. Atónita, la protagonista de Heathers, sumó: “Que hijo de p...”. “¿Qué hago, boludo? ¿Mando una tanda?”, preguntó el productor. Después de las risas, el presentador cerró: “Aparte short blanco. El de los (Golden State) Warriors suplente”.