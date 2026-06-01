Imágenes sensibles: así está internado Tomás Núñez, el acusado del femicidio de Noelia Rivero en Temperley
El hombre de 30 años permanece internado bajo custodia policial luego de intentar quitarse la vida. Está fuera de peligro y será indagado una vez que reciba el alta médica.
Tomás Adrián Núñez, el único imputado por el femicidio de Noelia Rivero, continúa internado bajo custodia policial en el Hospital Gandulfo tras haber intentado suicidarse luego de perpetrar el crimen.
El hombre de 30 años fue detenido el sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Lavalle al 1700, en Temperley, donde la Policía encontró sin vida a su pareja, de la misma edad, con múltiples heridas de arma blanca.
De acuerdo con la investigación, Núñez se autolesionó con el mismo cuchillo que habría utilizado para cometer el femicidio. El acusado presentaba cortes en el cuello y en ambas muñecas cuando fue reducido por los efectivos que participaron del operativo.
A raíz de esas lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde permanece internado. Fuentes del caso indicaron que, hasta este lunes, se encontraba fuera de peligro y bajo custodia policial permanente.
La causa es investigada por la UFI N°17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género. Los investigadores aguardan la evolución médica del acusado para avanzar con las medidas judiciales correspondientes y tomarle declaración indagatoria.
Femicidio en Temperley: los mensajes que Noelia Rivero le dedicaba a Tomás Núñez
Un mes antes del femicidio que conmocionó a Temperley, Noelia Rivero compartía en sus redes sociales distintas publicaciones de amor y afecto dedicadas a Tomás Núñez, quien se encuentra detenido acusado del crimen.
En uno de los posteos, acompañado por una fotografía en la que Núñez le da un beso en la mejilla, la joven de 30 años escribió: "Uno puede ser vencido, pero juntos de la mano podemos resistir a todo", junto a una referencia al versículo bíblico Eclesiastés 4:12.
En otra publicación, acompañada por una fotografía en la que ambos aparecen con sus cabezas apoyadas una junto a la otra, la misma imagen que Rivero utilizaba como foto de perfil, citó una reconocida frase de Julio Cortázar: "Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos".
El perfil de Facebook de Rivero mantenía los comentarios restringidos y, en su estado civil, figuraba como "casada". Tras conocerse el femicidio ocurrido el sábado en una vivienda de Temperley, aquellas publicaciones comenzaron a tomar relevancia.
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