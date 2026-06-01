Imágenes sensibles: así está internado Tomás Núñez, el acusado del femicidio de Noelia Rivero en Temperley

La causa es investigada por la UFI N°17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género. Los investigadores aguardan la evolución médica del acusado para avanzar con las medidas judiciales correspondientes y tomarle declaración indagatoria.

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Femicidio en Temperley: los mensajes que Noelia Rivero le dedicaba a Tomás Núñez

Un mes antes del femicidio que conmocionó a Temperley, Noelia Rivero compartía en sus redes sociales distintas publicaciones de amor y afecto dedicadas a Tomás Núñez, quien se encuentra detenido acusado del crimen.

En uno de los posteos, acompañado por una fotografía en la que Núñez le da un beso en la mejilla, la joven de 30 años escribió: "Uno puede ser vencido, pero juntos de la mano podemos resistir a todo", junto a una referencia al versículo bíblico Eclesiastés 4:12.

noelia rivera

En otra publicación, acompañada por una fotografía en la que ambos aparecen con sus cabezas apoyadas una junto a la otra, la misma imagen que Rivero utilizaba como foto de perfil, citó una reconocida frase de Julio Cortázar: "Andábamos sin buscarnos, aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos".

noelia rivero

El perfil de Facebook de Rivero mantenía los comentarios restringidos y, en su estado civil, figuraba como "casada". Tras conocerse el femicidio ocurrido el sábado en una vivienda de Temperley, aquellas publicaciones comenzaron a tomar relevancia.