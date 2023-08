Miguel Ángel Cherutti trató de mentirosa a Mónica Farro: los motivos

Monica Farro y Cherutti.jpg

Ante esto, Cherutti no se quedó callado y le respondió sin vueltas: "En realidad arrancó en mayo en Moliere, en San Telmo, y en Casablanca. Se iban a hacer primero dos días, después se pasó a hacer un sólo día porque la cosa no funcionaba".

Cuando el cronista de Intrusos le recordó las palabras de Farro haciendo hincapié en que al irse los dejó a todos sin trabajo, el cómico disparó molesto: "Eso es una mentira total. Tengo testigos, y también Mónica estuvo en la reunión. Nos citó uno de los productores para decirnos que por falta de público íbamos a levantar Casablanca y seguíamos en Moliere. Y se siguió 15 o 20 días más y después lo levantaron ellos".

Cherutti.jpg

Sobre la puesta en la sala de calle Corrientes a la que pasaron en junio, Cherutti remarcó las falencias que notó en la producción. "No había publicidad, no había marquesina, la gente del borderaux no estaba enterada de dónde estábamos", detalló con molestia y recordó que entonces pensó: "Si no me están pagando, me están debiendo, para qué estoy acá".

"Además, perdía de hacer otros shows", concluyó.