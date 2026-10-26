Mike Amigorena quedó a un paso de la eliminación en Masterchef: qué le pasó

El choque conceptual escaló durante la crítica del chef, quien reprochó la falta de humedad del guisado y tildó a la carne de ser “un churrasco cortado en cuadraditos”. Sin rodeos, Martitegui sentenció la falta de identidad del plato: “La tortilla no es tortilla. El guisado no es un guisado”, para luego rematar con una lapidaria reflexión: “Es como quitarle el alma a algo tradicional”.

MasterChef Celebrity: mal día para Mike Amigorena

A pesar de las severas observaciones, Mike intentó rescatar su trabajo: “Está jugoso, está el sabor paraguayo, está el arpa”. La ocurrencia llevó a Betular a indagar si sabía ejecutar dicho instrumento, a lo que el artista respondió simulando tocar un arpa invisible: “No, pero está desafinada”.

Las dificultades del intérprete ya habían sido anticipadas en las estaciones de trabajo por Maru Botana, quien le recriminó el tamaño grueso de las cebollas y el ritmo pausado de su cocina: “Estás medio distraído. ¿Qué te pasa?”. El actor reconoció su tendencia a la dispersión: “Me disperso, me disperso”, y justificó su estilo al señalar: “Cuando cocino tengo tiempo para mí, entonces puedo perder tiempo. Acá no”.

En el tramo técnico de la devolución, la cocinera remarcó la sequedad de la carne e indicó que “para mí te falta apurarte”, cerrando junto a Betular en que “no está feo, pero le falta dedicación”. Ante los señalamientos, el participante buscó ampararse en su proceso creativo: “Yo soy una persona que necesita tiempo para la excelencia”, al tiempo que lanzó una frase que desconcertó a Martitegui: “Me desobligo del resultado”.

Finalmente, la conductora del reality analizó el perfil del concursante: “Él es un artista y los artistas se toman su tiempo y tienen otra manera de encarar. Pero esto es una competencia”, punto que el propio Amigorena terminó aceptando: “El tiempo es verdad”.

Lejos de polemizar con el veredicto del jurado, el actor asumió el castigo con hidalguía: “Recibo este delantal negro una vez más en pos del aprendizaje”. Con esta definición, Mike Amigorena quedó confirmado para la cuarta gala de eliminación de "MasterChef Celebrity Argentina 2026", en tanto Diego Ramos esquivó el penoso delantal tras una noche al límite.