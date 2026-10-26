Mike Amigorena quedó a un paso de la eliminación en Masterchef: qué le pasó
Durante la noche de cocina paraguaya, el actor presentó un plato que no terminó de convencer al jurado. Conocé todos los detalles.
La exigencia no da tregua en la cocina más famosa de la televisión. Durante la noche de beneficios correspondiente a la cuarta semana de "MasterChef Celebrity Argentina", el certamen gastronómico propuso un homenaje a la cocina paraguaya que terminó complicando a varios participantes. Tras una jornada de intensas devoluciones, Mike Amigorena quedó sentenciado al delantal negro y deberá revalidar su continuidad en la próxima gala de eliminación, mientras que Diego Ramos logró salvarse en el último instante.
La velada estuvo cargada de tensión desde el momento de las degustaciones. Ramos se presentó ante el estrado con una preparación que despertó sospechas inmediatas en el tribunal. La estética de la tortilla que acompañaba su plato no convenció al jurado y recibió una insólita comparación: “Parece una suprema”, le recriminaron los chefs.
Sumado a ese detalle visual, Germán Martitegui le remarcó un error categórico al advertir que el actor confundió un ingrediente dulce con uno picante, alterando el perfil del plato. Pese a que el concursante admitió que el tramo final le resultó agotador, la producción resolvió otorgarle una nueva oportunidad.
El desenlace para Amigorena tomó un rumbo más complejo. Aunque inició su presentación apelando al carisma, expresando términos en guaraní y dedicando bromas al jurado, la frescura se evaporó cuando revisaron su versión del tradicional puretón. El participante optó por reinterpretar la receta original presentando una tortilla fina como base, carne, vegetales y un huevo frito, exhibiendo trozos de carne de gran tamaño y bordes irregulares.
Frente al cambio de concepto, Martitegui fue el primero en cuestionarlo: “¿Por qué con un panqueque?”. Ante la consulta, el actor argumentó que la fórmula autóctona le resultaba "tosca" y defendió su impronta: “Todo lo que ves es paraguayo”. Sin embargo, la conductora Wanda Nara intervino para sintetizar la propuesta: “Como que hiciste una versión más gourmet”, frase que derivó en las risas de Damián Betular, quien le espetó con ironía: “Andá, chicken”.
El choque conceptual escaló durante la crítica del chef, quien reprochó la falta de humedad del guisado y tildó a la carne de ser “un churrasco cortado en cuadraditos”. Sin rodeos, Martitegui sentenció la falta de identidad del plato: “La tortilla no es tortilla. El guisado no es un guisado”, para luego rematar con una lapidaria reflexión: “Es como quitarle el alma a algo tradicional”.
MasterChef Celebrity: mal día para Mike Amigorena
A pesar de las severas observaciones, Mike intentó rescatar su trabajo: “Está jugoso, está el sabor paraguayo, está el arpa”. La ocurrencia llevó a Betular a indagar si sabía ejecutar dicho instrumento, a lo que el artista respondió simulando tocar un arpa invisible: “No, pero está desafinada”.
Las dificultades del intérprete ya habían sido anticipadas en las estaciones de trabajo por Maru Botana, quien le recriminó el tamaño grueso de las cebollas y el ritmo pausado de su cocina: “Estás medio distraído. ¿Qué te pasa?”. El actor reconoció su tendencia a la dispersión: “Me disperso, me disperso”, y justificó su estilo al señalar: “Cuando cocino tengo tiempo para mí, entonces puedo perder tiempo. Acá no”.
En el tramo técnico de la devolución, la cocinera remarcó la sequedad de la carne e indicó que “para mí te falta apurarte”, cerrando junto a Betular en que “no está feo, pero le falta dedicación”. Ante los señalamientos, el participante buscó ampararse en su proceso creativo: “Yo soy una persona que necesita tiempo para la excelencia”, al tiempo que lanzó una frase que desconcertó a Martitegui: “Me desobligo del resultado”.
Finalmente, la conductora del reality analizó el perfil del concursante: “Él es un artista y los artistas se toman su tiempo y tienen otra manera de encarar. Pero esto es una competencia”, punto que el propio Amigorena terminó aceptando: “El tiempo es verdad”.
Lejos de polemizar con el veredicto del jurado, el actor asumió el castigo con hidalguía: “Recibo este delantal negro una vez más en pos del aprendizaje”. Con esta definición, Mike Amigorena quedó confirmado para la cuarta gala de eliminación de "MasterChef Celebrity Argentina 2026", en tanto Diego Ramos esquivó el penoso delantal tras una noche al límite.
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