Balotaje en Brasil: el 70% de los brasileños que viven en la Argentina de Milei votaron por Lula da Silva

Flávio Bolsonaro y Javier Milei.

“Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones. No aceptaré que las reglas del juego hayan cambiado arbitrariamente, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal”, advirtió Flávio en un breve discurso tras conocerse el resultado que consagró la reelección de Lula.

Bolsonaro calificó de inexplicable la decisión de Zanin y sostuvo que el magistrado, nombrado sin embargo durante la gestión de Jair Bolsonaro, respondió a un pedido de Lula. “Las cosas ocurren de la nada, a petición de un antiguo socio, el propio Zanin, quien accede a una solicitud obsoleta, eludiendo la justicia electoral”, denunció.