Balotaje en Brasil: el 70% de los brasileños que viven en la Argentina de Milei votaron por Lula da Silva
Lula da Silva asumirá el próximo 1° de enero su cuarto mandato al frente del Ejecutivo de Brasil mientras Flávio Bolsonaro sigue sin reconocer su derrota.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio vuelta el resultado en la primera vuelta de las presidenciales de Brasil y se impuso por escaso margen al aliado de Javier Milei en el balotaje celebrado este domingo. El mandatario brasileño obtuvo la reelección con el 51,79% de los votos frente al 48,21% que cosechó el candidato de la ultraderecha.
Un muy escaso margen que no se condice con la abrumadora mayoría que obtuvo el líder del Partido de los Trabajadores (PT) entre los brasileños que viven en la Argentina y experimentan de primera mano el modelo Milei que Bolsonaro prometía replicar en el gigante brasileño.
Lula da Silva obtuvo en nuestro país el 70% de los votos frente al magro 29% que cosechó el aliado de Milei. Los brasileños que estaban habilitados para votar se acrecaron ayer a la Embajada de Brasil en la Ciudad de Buenos Aires donde se dispusieron 15 mesas para que pudieran emitir su voto. Poco más de 5.500 personas lo hicieron y el triunfo de Lula en nuestro país fue contundente.
Los resultados de las mesas porteñas se pegaron en las paredes de la sede diplomática y Lula se impuso pro amplio margen en la mayoría de ellas. Milei incluso se había adjudicado el triunfo de Bolsonaro en primera vuelta y se había congratulado de que cada candidato que habpia apoyado ganaba en las urnas.
Balotaje en Brasil
Al igual que su padre, Jair Bolsonaro, hoy preso por fogonear una intentona golpista contra Lula da Silva, Flávio Bolsonaro no reconoció el triunfo del líder del PT. El senador del Partido Liberal (PL) anunció que solicitará la anulación de las elecciones de Brasil y acusó al Tribunal Supremo Federal (STF) de alterar las reglas de votación. El dirigente cuestionó la decisión del ministro Cristiano Zanin de extender el horario del sufragio en todo el país hasta las 19 de modo de garantizar que todos los votantes pudieran emitir su sufragio.
“Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones. No aceptaré que las reglas del juego hayan cambiado arbitrariamente, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal”, advirtió Flávio en un breve discurso tras conocerse el resultado que consagró la reelección de Lula.
Bolsonaro calificó de inexplicable la decisión de Zanin y sostuvo que el magistrado, nombrado sin embargo durante la gestión de Jair Bolsonaro, respondió a un pedido de Lula. “Las cosas ocurren de la nada, a petición de un antiguo socio, el propio Zanin, quien accede a una solicitud obsoleta, eludiendo la justicia electoral”, denunció.
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