Dua Lipa se cayó en pleno concierto y la acusaron de hacer playback

dua lipa caida

La cantante hacía su actuación normalmente, pero mientras caminaba y saltaba alrededor del escenario, se resbaló, se golpeó en las rodillas y el costado derecho, que era donde portaba su micrófono.

Una de sus bailarinas intentó auxiliarla rápidamente, pero siguió sonando su voz aun sin micrófono, en la pieza "New Rules". Minutos antes, cuando interpretaba "Be The One", la cantante olvidó la letra de la canción y le pidió al público que le ayudara a entonarla.

No es la primera vez que descubren playback de Dua Lipa

Esta no es la primera vez que la cantante sufrió una situación similar. En mazo, durante un concierto en New York, la cantante chocó con uno de sus bailarines y perdió su micrófono, que cayó del escenario, mientras la voz seguía sonando. Pasaron varios segundos hasta que un integrante de su staff llegó corriendo con uno de repuesto.

Mientras tanto, la cantante de 26 años, le sonrió apenada al público y continuó bailando.